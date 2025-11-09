SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – FREEDOM

Il Frosinone perde in casa 0-2 contro la Freedom, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B. In gol per la formazione ospite Bianchi al 21’ del primo tempo e al 35’ della ripresa Kaabachi. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“Siamo partiti con una buona intensità, abbiamo provato a giocare con coraggio partendo dai nostri principi, creando diverse situazioni interessanti. Nel secondo tempo abbiamo perso un po’ di compattezza e lucidità e gli episodi hanno sicuramente inciso sul risultato, che resta troppo pesante rispetto a quanto si è visto in campo. Però la prestazione del primo tempo è stata positiva e ci dà consapevolezza per continuare a crescere”.

“Mi porto via di positivo sicuramente la compattezza che la squadra ha mostrato, soprattutto a livello difensivo e la voglia di restare sempre in partita nonostante le difficoltà. Le ragazze hanno lottato fino alla fine, hanno cercato di reagire e di mantenere equilibrio. Questo dimostra che il gruppo è vivo, unito e ha la mentalità giusta per continuare a migliorare”.

“Da domani si riparte come sempre, continuando a lavorare come stiamo facendo. È stato un passo falso contro un avversario di assoluto valore, ma non dobbiamo perdere fiducia. L’obiettivo è migliorare nei dettagli, nella gestione dei momenti e nella rifinitura offensiva, perché la squadra costruisce ma deve essere più concreta. L’importante è restare lucidi, continuare a crescere e mantenere la stessa mentalità che ci ha contraddistinto finora”.