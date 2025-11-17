SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – HELLAS VERONA

Il Frosinone vince 3-2 in casa contro l’Hellas Verona, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B femminile. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“Questa vittoria vale tantissimo, soprattutto perché venivamo da una sconfitta che non rispecchiava la prestazione fatta contro la Freedom. Lì avevamo giocato bene, eravamo sempre stati dentro la partita e ben messi in campo, quindi non ho mai avuto alcun dubbio sulla qualità del nostro lavoro. Oggi la gara era preparata in un certo modo e le ragazze l’hanno interpretata con grande maturità. Questo è un gruppo che sta crescendo, che ha voglia di aiutarsi e che con lavoro e dedizione può davvero fare grandi cose. Una vittoria così, dal punto di vista mentale, ci dà forza e conferma la strada che stiamo percorrendo”.

“Lo spirito di gruppo è fondamentale, e oggi si è visto in maniera ancora più chiara. Siamo andati in vantaggio, siamo stati raggiunti e subito dopo abbiamo avuto la maturità di reagire e trovare il secondo gol su palla inattiva: questo dimostra gestione, carattere e capacità di leggere i momenti. La squadra, pian piano, sta acquisendo sempre più maturità, e questa crescita mentale nasce proprio dallo spirito di gruppo”.

“Sono molto soddisfatto della capacità delle ragazze di adattarsi, perché questa prestazione è anche il risultato del grande lavoro dello staff, sempre attento ai dettagli. La partita è stata preparata in modo impeccabile e le ragazze hanno portato in campo tutto quello che avevamo costruito in settimana. Hanno saputo cambiare modo di difendere quando serviva, mantenere un possesso palla fluido nei momenti giusti e giocare attaccando gli spazi e il lato degli avversari. Forse all’inizio del secondo tempo potevamo trovare quel gol che ci avrebbe dato ancora più tranquillità, ma va bene così: la squadra si è adattata, è rimasta dentro la gara e abbiamo portato a casa punti importanti”.