SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – TRASTEVERE

SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – TRASTEVERE

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile

Il Frosinone ottiene tre punti importantissimi in casa contro il Trastevere, a sbloccare la partita è stata un’autorete di Zito al 43’. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“La fotografia della partita nel primo tempo ha visto un Trastevere che si è messo sotto palla e ci ha dato la possibilità di giocare tanti palloni a livello di possesso. Ho chiesto alle ragazze fiducia in loro stesse, fiducia nelle compagnie, ed hanno risposto presente. Sono contento di questo risultato importantissimo che in chiave salvezza ci dà la forza di continuare su questo lavoro”.

“L’elemento chiaro che ci ha dato la possibilità di vincere è stata la compattezza a livello difensivo ed un possesso palla su cui dobbiamo continuare a lavorare per renderlo più veloce, ma che ci dà la possibilità di proseguire questa strada e consolidare il possesso e andare ad attaccare con i nostri punti forti”.

“Adesso abbiamo una settimana di riposo dove è fondamentale rimettersi in forza. Secondo me è stata una partita fondamentale per il prosieguo e credo che le ragazze abbiano risposto in maniera positiva e continueremo a lavorare su questo piano”.

Articoli Recenti
SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – TRASTEVERE 1-0Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.