SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – TRASTEVERE

Il Frosinone ottiene tre punti importantissimi in casa contro il Trastevere, a sbloccare la partita è stata un’autorete di Zito al 43’. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“La fotografia della partita nel primo tempo ha visto un Trastevere che si è messo sotto palla e ci ha dato la possibilità di giocare tanti palloni a livello di possesso. Ho chiesto alle ragazze fiducia in loro stesse, fiducia nelle compagnie, ed hanno risposto presente. Sono contento di questo risultato importantissimo che in chiave salvezza ci dà la forza di continuare su questo lavoro”.

“L’elemento chiaro che ci ha dato la possibilità di vincere è stata la compattezza a livello difensivo ed un possesso palla su cui dobbiamo continuare a lavorare per renderlo più veloce, ma che ci dà la possibilità di proseguire questa strada e consolidare il possesso e andare ad attaccare con i nostri punti forti”.

“Adesso abbiamo una settimana di riposo dove è fondamentale rimettersi in forza. Secondo me è stata una partita fondamentale per il prosieguo e credo che le ragazze abbiano risposto in maniera positiva e continueremo a lavorare su questo piano”.