SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI RES DONNA ROMA– FROSINONE

Il Frosinone conquista altri tre punti fondamentali in trasferta contro la Res Donna Roma, una partita con tanti colpi di scena che ha visto le giallazzurre ribaltare il risultato più volte. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, su un campo complicato, ma la squadra ha lavorato bene per tutta la settimana e ha dimostrato di crederci fino in fondo. Questo risultato è frutto del lavoro incessante dello staff, che ogni giorno mette competenza e passione al servizio del gruppo, e di un gruppo pronto ad ascoltare e a crescere insieme. Forse non era scontato ottenere un risultato così, ma l’atteggiamento e la mentalità delle ragazze hanno fatto la differenza”.

“Mi è piaciuto il fatto che non abbiano mollato mai, nemmeno nei momenti di difficoltà. Hanno saputo soffrire insieme, restare unite e continuare a giocare con coraggio. È il segno di una squadra che sta crescendo, sotto tutti i punti di vista. In settimana ci siamo confrontati tanto, e spero sempre di riuscire a trasmettere alle ragazze non solo concetti tecnici, ma anche l’amore per questo territorio e per questa maglia, che per me rappresentano qualcosa di profondo”.

“Ci portiamo a casa tanta consapevolezza. Come ho ricordato anche negli spogliatoi prima della partita, questa gara doveva rappresentare un passo di crescita, un segnale di maturità. E le ragazze lo hanno dimostrato sul campo: hanno affrontato le difficoltà con carattere, hanno saputo soffrire e restare dentro la partita fino alla fine. È una vittoria che conferma il percorso che stiamo facendo come gruppo”.