SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA POST BOLOGNA – FROSINONE

Il Frosinone esce sconfitto da Bologna, decisiva la rete di Martiskova che condanna le giallazzurre alla prima sconfitta in campionato. Queste le parole nel post gara di mister Foglietta:

“Abbiamo disputato una partita importante, che ci permette di ripartire con maggiore forza e consapevolezza. La squadra ha affrontato un avversario di alto valore, giocando alla pari e dimostrando ancora una volta di poter competere sempre a testa alta. Peccato per il palo all’85°, che avrebbe potuto regalarci un pareggio meritato e un punto prezioso. La strada però è quella giusta: lavoro, sacrificio e coraggio per giocarsela contro ogni avversario“.