SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA POST BOLOGNA – FROSINONE

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile

Il Frosinone esce sconfitto da Bologna, decisiva la rete di Martiskova che condanna le giallazzurre alla prima sconfitta in campionato. Queste le parole nel post gara di mister Foglietta:

Abbiamo disputato una partita importante, che ci permette di ripartire con maggiore forza e consapevolezza. La squadra ha affrontato un avversario di alto valore, giocando alla pari e dimostrando ancora una volta di poter competere sempre a testa alta. Peccato per il palo all’85°, che avrebbe potuto regalarci un pareggio meritato e un punto prezioso. La strada però è quella giusta: lavoro, sacrificio e coraggio per giocarsela contro ogni avversario“.

