SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – COMO

SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – COMO

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile

Il Frosinone cade tra le mura amiche contro il Como: per le giallazzurre arriva la seconda sconfitta in campionato. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

Oggi, nonostante una prestazione orgogliosa, il Como è stato nettamente più forte di noi. La qualità messa in campo dalle nostre avversarie era molto alta. Nella prima frazione abbiamo creato due palle gol, ma il loro gioco è davvero difficile da arginare. Sono comunque molto contento delle nostre ragazze, che hanno messo cuore e grinta in questa partita. Stiamo affrontando un percorso di crescita e lavoreremo per raggiungere un obiettivo importante. La prossima partita contro l’Arezzo sarà fondamentale, perché ci farà capire il nostro valore reale”.

Articoli Recenti
PRIMAVERA 1, FROSINONE – CESENA 1-4Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile
I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURROBreaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.