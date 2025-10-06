SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – COMO

Il Frosinone cade tra le mura amiche contro il Como: per le giallazzurre arriva la seconda sconfitta in campionato. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“Oggi, nonostante una prestazione orgogliosa, il Como è stato nettamente più forte di noi. La qualità messa in campo dalle nostre avversarie era molto alta. Nella prima frazione abbiamo creato due palle gol, ma il loro gioco è davvero difficile da arginare. Sono comunque molto contento delle nostre ragazze, che hanno messo cuore e grinta in questa partita. Stiamo affrontando un percorso di crescita e lavoreremo per raggiungere un obiettivo importante. La prossima partita contro l’Arezzo sarà fondamentale, perché ci farà capire il nostro valore reale”.