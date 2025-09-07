SERIE B FEMMINILE, LUMEZZANE – FROSINONE 1-1

Lumezzane – Lonni, Pizzolato (dal 60′ Mutti), Barcella, Galbiati, Viscardi, Morreale, Merli (dal 71′ Zappa), Ghisi (dall’ 80′ Galdini), Sule (dal 60’Burbassi) , Landa (dal 71′ Licari), Pinna. A disposizione: Capecchi, Stankova, Zanisi, Crotti. Allenatore: Mazza

Frosinone – Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini, Dezotti, Tata, Buono (dal 93′ Vaccari), Nocchi (dal 78′ Contena), Coady (dal 67′ Licari), De Matteis (dal 67′ Cinquegrana). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Pastore, Leone, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Giorgio Previdi della sezione di Modena

Assistenti: Francesco Colucci della sezione di Padova e Daniele Puggina della sezione di Este

Marcatori: 41′ Pinna, 73′ Dezotti

Ammoniti: 11′ Pizzolato, 43′ Monreale

Espulsi: 45′ Tata

Lumezzane – Il Frosinone femminile debutta nel campionato di Serie B sul campo del Lumezzane, allo stadio Saleri. La partita inizia con le giallazzurre attente e ordinate, capaci di contenere le offensive delle padrone di casa. Con il passare dei minuti il Lumezzane prende campo e intorno al ventesimo comincia a spingere con più convinzione nell’area ciociara. Nonostante la pressione crescente, al 33’ il Frosinone sfiora il vantaggio: Coady, lanciata in area, calcia verso la porta, ma Lonni è attenta e blocca. Al 38’ arriva la risposta delle lombarde: un errore difensivo di Neddar favorisce Pinna, che conclude al volo di destro, sfiorando il palo alla destra di Nardi. Poco dopo, al 41’, arriva la doccia gelata: Pinna controlla al limite e calcia di prima intenzione, trovando l’angolo e battendo Nardi per l’1-0. Il gol scuote le ragazze di Foglietta, che al 45’ rischiano il tracollo: Tata, per evitare la rete sulla linea, interviene con il braccio. L’arbitro assegna il rigore ed espelle la giallazzurra. Sul dischetto va ancora Pinna, ma questa volta Nardi si supera e para il penalty. Con questa occasione si chiude il primo tempo.

La ripresa riparte sulla scia degli ultimi minuti del primo tempo: il Lumezzane spinge con decisione, forte della superiorità numerica. Al 51’ trova il raddoppio con Pizzolato, ma la rete viene annullata per fuorigioco e il punteggio resta sull’1-0. Il Frosinone, nonostante l’inferiorità, prova a rendersi pericoloso in contropiede. Al 57’ è Neddar ad andare vicino al pareggio con un colpo di testa che però sorvola la traversa. Quando la gara sembra compromessa, al 73’ arriva la svolta: punizione dal limite, pallone tagliato in area piccola e Dezotti, in scivolata, devia di sinistro superando il portiere e firmando l’1-1. Trovato il pareggio, le giallazzurre si compattono in difesa, resistendo agli attacchi delle lombarde. Al 87’ Pinna ha l’occasione per riportare avanti il Lumezzane con un colpo di testa, ma la conclusione termina alta. Il Frosinone soffre fino all’ultimo, ma con grande solidità difensiva riesce a difendere il risultato. Al fischio finale, allo stadio Saleri, il tabellino segna 1-1: un punto prezioso conquistato con carattere e sacrificio.