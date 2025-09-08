SERIE B FEMMINILE, MISTER FOGLIETTA NEL POST GARA DI LUMEZZANE – FROSINONE

Allo stadio ‘Saleri’ di Lumezzane il Frosinone femminile conquista il primo punto della stagione, pareggiando all’esordio in Serie B contro il Lumezzane. Le padrone di casa erano passate in vantaggio con Pinna, ma le giallazzurre – in inferiorità numerica – hanno trovato la forza di reagire e di agguantare l’1-1 finale con Dezotti.

Tanta la soddisfazione di mister Foglietta, che nel post gara ha commentato così:

” Tanto cuore e un lavoro settimanale impeccabile: questa è stata la chiave della nostra prestazione. Abbiamo dimostrato di saper tenere il campo per gran parte della gara, anche dopo essere passati in svantaggio e rimasti in inferiorità numerica. Non era facile, ma le ragazze hanno risposto con carattere e compattezza, senza mai perdere lucidità.

C’è grande entusiasmo in questo gruppo, e oggi lo abbiamo visto chiaramente. Questo pareggio, ottenuto in condizioni difficili, ci dà fiducia e ci farà allenare con una consapevolezza nuova: quella di poter affrontare chiunque a testa alta. Continueremo a lavorare con la stessa mentalità, passo dopo passo, domenica dopo domenica, perché è solo così che si costruisce un percorso importante”.