SERIE B FEMMINILE, RES DONNA ROMA-FROSINONE 4-5

Res Donna Roma – Merolla, Varriale (Dal 54′ Clemente), Palombi (dal 81′ Zazzera), Montemezzo (Dal 54′ De Marco), Simeone (Dal 81′ Giatras), Kazandjian, Martinovic (dal 64′ Iannazzo), Boldrini S., Ikeguchi, Maia, Petrova. A disposizione: Maurilli, Liberati, Boldrini A., Rosolen. Allenatore: Di Martino

Frosinone– Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Collovà, Battistini, Dezotti, Coady (dal 59’Naydenova), Tata, De Matteis (dal 58′ Cinquegrana), Nocchi (Dal 77′ Maier). A disposizione: Zuliani Contena, Cacchioni, Pastore, Vaccari, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Christian De Angelis della sezione di Nocera Inferiore

Assistenti: Gaetano Maria Gaeta della sezione di Nocera Inferiore e Vincenzo Tallarico della sezione di Ercolano

Marcatori: 9′ Palombi, 11′ De Matteis, 34′ Coady, 41′ Ikeguchi, 46′ Palombi, 52′ Nocchi (R), 66′ Iannazzo, 72′ Dezotti (R), 88′ Maier

Ammoniti: 11′ Montemezzo, 51′ Merolla, 64′ Palombi, 73′ Battistini

Espulsi: 71′ Boldrini S.

Roma – Il Frosinone scende in campo contro la Res Roma Donna nella settima giornata di campionato. Le padrone di casa partono forte, mettendo subito sotto pressione la difesa giallazzurra con diverse sortite offensive. La pressione della Res è efficace e, infatti, le ragazze di mister Foglietta subiscono la rete del vantaggio al nono minuto di gioco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone si stampa prima sulla traversa, poi il rimpallo favorisce Palombi, che calcia al volo di destro e batte Nardi per l’1-0. Passano appena due minuti e arriva la pronta risposta del Frosinone con De Matteis. Dezotti, in palleggio, avanza fino al limite dell’area e con la coda dell’occhio vede l’inserimento della compagna: passaggio preciso e destro vincente di De Matteis che supera Merolla per l’1-1. Le giallazzurre prendono fiducia e si spingono in avanti, rendendosi pericolose più volte. Al ventesimo Tata colpisce di testa, ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa. Il Frosinone è presente e incisivo, e al trentatreesimo trova il gol del sorpasso: lancio lungo dalla difesa, Tata prolunga di testa per Coady, che controlla, dribbla Merolla e deposita in rete il pallone del 2-1. Nel finale di primo tempo, però, arriva il pareggio della Res con la giapponese Ikeguchi: cross in area e colpo di testa preciso che non lascia scampo a Nardi. Nel recupero, la beffa per le giallazzurre: ancora Palombi firma la doppietta personale con un destro dal limite che colpisce la parte bassa della traversa e supera la linea di porta per il 3-2.

Nella ripresa, dopo appena cinque minuti, il Frosinone ottiene un calcio di rigore: Merolla, in uscita, travolge Nocchi e l’arbitro De Angelis assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta la stessa Nocchi, che spiazza il portiere della Res e firma il 3-3. Al sessantesimo Nardi si esalta con un grande intervento su un tiro-cross di Simeone, deviando il pallone in angolo. Sette minuti più tardi, però, arriva il nuovo vantaggio delle padrone di casa: cross di Petrova, sponda di Ikeguchi e tap-in vincente di Iannazzo da pochi passi per il 4-3. Al settantesimo altra azione pericolosa delle giallazzurre: Dezotti entra in area e viene atterrata da Boldrini. L’arbitro fischia nuovamente il rigore ed espelle la giocatrice della Res. Dal dischetto va questa volta Dezotti, che con il mancino spiazza Merolla e realizza il 4-4. A due minuti dalla fine arriva il gol del sorpasso definitivo: Maier parte in contropiede, entra in area, punta l’avversaria e con il destro disegna una traiettoria a giro imprendibile per Merolla, siglando il 4-5 per il Frosinone. Nel recupero, Nardi salva ancora le giallazzurre con una parata strepitosa sulla punizione battuta da Ikeguchi, preservando una vittoria di carattere e grande cuore.