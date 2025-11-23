SERIE B FEMMINILE, SAN MARINO ACADEMY – FROSINONE 2-2

San Marino Academy – Montanari, Congia, Bertolotti (dal 66′ Tudisco), Tamborini, Sechi, Casadei, Gattuso(dal 55′ Iardino), Cuciniello, Magni, Giuliani, Miotto. A disposizione: Giannotti, Forcellini, Manzetti, Terenzi, Zilli, Daple, Fracas. Allenatore: Piva

Frosinone– Nardi, Collovà, Neddar, Costa, Karaivanova, Dezotti, Naydenova, Tata (Dal 75′ Battistini), Coady (Dal 61′ Contena), Nocchi (dal 60′ Cinquegrana), De Matteis (Dal 60′ Maier). A disposizione: Zuliani, Pastore, Vaccari, Stibel, Licari. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Thomas Manzini della sezione di Verona

Assistenti: Vincenzo Pallone della sezione di Vicenza e Enrico Rossetto della sezione di Schio

Marcatori: 42′ De Matteis, 46′ Nocchi 72′ Cuciniello 91′ Sechi

Ammoniti: 3′ Neddar, 47′ Collovà, 48′ Gattuso

La decima giornata di Serie B femminile vede il Frosinone ospite del San Marino Academy. Dopo i primi dieci minuti in cui le padrone di casa hanno impensierito la retroguardia ciociara, le giallazzurre di mister Foglietta iniziano a macinare gioco e i risultati arrivano al ventottesimo: De Matteis entra in area e, mentre tenta di dribblare un’avversaria, viene atterrata. L’arbitro Manzini non può far altro che assegnare la massima punizione al Frosinone. Sul dischetto si presenta Nocchi, che prova a incrociare, ma Montanari intuisce l’intenzione dell’attaccante giallazzurra e blocca la sfera. Il Frosinone continua a spingere e al quarantaduesimo arriva il gol del vantaggio: Nocchi, dal limite, pennella un cross morbido per la testa di De Matteis, che spizza quel tanto che basta per battere Montanari e portare avanti le ciociare. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio: Naydenova lancia in profondità Nocchi, che incrocia sul palo lontano e firma lo 0-2.

Nella ripresa il Frosinone mantiene alta la pressione, concedendo poco o nulla alle padrone di casa. La squadra di mister Foglietta resta stabilmente nella metà campo offensiva, alla ricerca del pertugio giusto nella difesa del San Marino per trovare la terza rete. Nel momento migliore delle giallazzurre, però, arriva il gol che riapre la partita: il cross di Casadei trova Cuciniello, che colpisce il palo in prima battuta e poi è la più rapida di tutte a ribadire in rete per l’1-2. Il Frosinone sembra vedere il traguardo della vittoria, ma al novantunesimo arriva la doccia gelata del pareggio: Martina Sechi, in area di rigore, trova il 2-2 con un destro a giro che batte Nardi e fissa il risultato definitivo.