SERIE B FEMMINILE, TRASTEVERE – FROSINONE 2-2

Trastevere – Frosinone 2-2

Trastevere – Zaghini, Orlando, Zito, Betti J., Penzo, Antonelli (dal 90′ Berarducci), Rubano, Sclavo, Vischi (dal 94′ Esposito), Capellupo (dall’84’ Tarantino), Betti G.. A disposizione: Zaghini, Canale, Gianfico, Ieva, Evangelisti, Emiliani. Allenatore: Ciferri

Frosinone– Nardi, Karaivanova, Neddar (Dal 63′ Bertucci), Costa, Battistini (dal 63′ Nocchi), Naydenova, Dezotti (Dal 46′ Spagnoli), Maier, Buono, Tata (Dal 76′ Stibel), De Matteis (dal 76′ Cinquegrana). A disposizione: Zuliani, Pastore, Leone, Fuzio. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Paul Aka Iheukwumere della sezione di L’Aquila

Assistenti: Beatrice Neroni della sezione di Ciampino e Eleonora Saccoccio della sezione di Formia

Marcatori: 4′ Antonelli, 15′ Buono, 39′ Vischi, 92′ Maier (R)

Ammoniti: 30′ Neddar, 64′ Antonelli, 70′ Penzo

Roma – La partita si sblocca al quarto minuto, quando Antonelli intercetta il pallone al limite dell’area del Frosinone, entra in area e con il mancino batte Nardi portando avanti le padrone di casa. Le giallazzurre provano a reagire e all’undicesimo minuto costruiscono una buona occasione con Battistini, che mette un traversone in area: il pallone viene leggermente deviato dal portiere del Trastevere e Karaivanova non riesce a colpire con precisione. Il pareggio arriva al quindicesimo minuto grazie a Buono, lanciata in contropiede con la difesa avversaria alta: l’attaccante si presenta davanti al portiere e con il destro firma l’1-1. Il Trastevere torna a spingere e al ventisettesimo minuto sfiora il nuovo vantaggio con una punizione dal limite battuta da Penzo che termina di poco a lato. Pochi minuti dopo, al trentunesimo minuto, le padrone di casa colpiscono anche una traversa ancora su calcio di punizione. Il nuovo vantaggio del Trastevere arriva al trentanovesimo minuto: cross di Antonelli che colpisce la traversa, il pallone resta in area e Vischi è la più veloce ad arrivare sulla ribattuta, appoggiando in rete da pochi passi. Nel finale di primo tempo il Frosinone prova a reagire e al quarantacinquesimo minuto Tata fa da sponda per Buono che calcia sopra la traversa.

Nella ripresa il Frosinone prova ad alzare il ritmo e al cinquantesimo minuto Maier tenta la conclusione, ma il tiro viene murato dalla difesa. Un’altra occasione arriva al settantaquattresimo minuto, quando Naydenova batte una punizione che trova Nocchi sola in area piccola: la conclusione, però, termina a lato. Nel finale arriva l’episodio decisivo. In pieno recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore al Frosinone per un fallo di mano in area di rigore. Al novantatreesimo minuto Maier si presenta sul dischetto e realizza con freddezza il gol del pareggio. Pochi istanti dopo le giallazzurre sfiorano anche il sorpasso con Cinquegrana, ma la conclusione viene murata dalla difesa. Dopo il recupero arriva il triplice fischio: al termine della sfida il Frosinone Femminile conquista un punto prezioso in trasferta pareggiando 2-2 contro il Trastevere