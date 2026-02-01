SERIE B FEMMINILE, VICENZA – FROSINONE 1-1

Vicenza – Frosinone 1-1

Vicenza – Seskute, Trandafir, Missiaggia, Marchiori (dal 67′ Pozzi), Bellagente, Parodi, Ponte, Asamoah, Boaretto (dal 67′ Borsato), Arpegaro, Hakasalo. A disposizione: Perrone, Tarenzi, Modesti Boveri, Balestro, Gallesio, Pegoraro. Allenatore: Viviani

Frosinone– Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini, Dezotti, Naydenova, Maier (dall’83’ Licari), Buono (dal 71′ Spagnoli), Tata (Dal 46′ Nocchi), De Matteis (dal 74′ Cinquegrana). A disposizione: Zuliani, Cacchini, Nocchi, Fuzio, Licari, Bertucci, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Michele Piccolo della sezione di Pordenone

Assistenti: Angelo Macchia della sezione di Moliterno e Alessandro Fragiacomo della sezione di Gradisca d’Isonzo

Marcatori: 14′ Buono, 17′ Ponte

Ammoniti: 57′ Buono

Vicenza – La gara si apre subito su ritmi altissimi, con entrambe le squadre che fin dal primo minuto giocano a grande intensità. Il Frosinone manovra bene e al quattordicesimo arriva la magia di Buono, che porta in vantaggio le ciociare: la calciatrice giallazzurra raccoglie al limite dell’area una respinta corta della difesa vicentina e, di prima intenzione, spedisce la sfera all’incrocio dei pali per l’1-0. Il Vicenza, colpito a freddo, reagisce immediatamente e trova il pareggio: Ponte, di testa, devia in rete il preciso cross di Bellagente, battendo Nardi e firmando l’1-1. Il Frosinone non si scoraggia e al ventitreesimo va vicino al nuovo vantaggio in due occasioni ravvicinate: prima con una punizione battuta da Dezotti, deviata in angolo da Seskute, poi sul corner successivo battuto da Costa, con la deviazione di Neddar che trova ancora la pronta risposta del portiere vicentino, brava a rifugiarsi nuovamente in calcio d’angolo. La prima frazione si chiude sull’1-1.

La ripresa si apre con la stessa intensità del primo tempo. Il Frosinone sfiora il raddoppio al cinquantesimo ancora con Buono, che raccoglie un cross di Nocchi e calcia verso lo specchio, ma la difesa vicentina riesce a deviare la conclusione in angolo. Le giallazzurre continuano a spingere e al sessantesimo è Naydenova a provarci dal limite con una conclusione insidiosa, ancora deviata in calcio d’angolo. Al settantacinquesimo arriva il calcio di rigore per il Vicenza, assegnato per un fallo di mano di Neddar in area. Dal dischetto Parodi si fa ipnotizzare da Nardi, che devia la conclusione con i piedi e mantiene il risultato in parità. Scampato il pericolo, il Frosinone torna a rendersi pericoloso e va vicino al gol con Cinquegrana che, servita da Maier in area e sola davanti a Seskute, si lascia ipnotizzare dal portiere biancorosso, brava a respingere la conclusione di petto. Nei minuti di recupero arriva l’ultima grande occasione per il Frosinone: Licari, servita nell’area piccola da Spagnoli, calcia verso la porta, ma Seskute è ancora decisiva e blocca la conclusione.