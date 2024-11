 SERIE C FEMMINILE, GIALLAZZURRE VITTORIOSE CON IL VILLARICCA

Villaricca – Balbi, Cammarano (dal 44’st Avvisato), Russo, Esposito, Galluccio, Bottone, Ascolese (dal 39’pt Volpe), Kalai (dal 35’st Riccardi), Abbate (dal 18’st Tessitore), Schettino, Conti. A Disposizione: Avolio, Cozzolino, Trematerra, Napolitano, De Lucia. Allenatore: Migliaccio

Frosinone – Sijeka, Silvi, Vaccari, Stibel, Zavarese, Musolino (dal 42’st Leone), Neddar, Maier, Spagnoli (dal 44’st Cacchioni), Sgambato (dal 32’st Bevilacqua), Ruzafa (dal 18’st Fiore). A Disposizione: Zuliani, Contena, Palmieri, Licari, Antonucci. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Fabrizio Simonelli della sezione di Isernia

Assistenti: Alessia Di Santillo della sezione di Frattamaggiore e Antonio Cangiano della sezione di Napoli

Marcatori: Sgambato, Bottone, Maier

Ammonite: Balbi, Bottone

Mugnano di Napoli – Per la dodicesima giornata di campionato di Serie C il Frosinone è ospite allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli contro il Villaricca. La partita inizia con un ritmo alto da entrambe le squadre. Tanta agonismo fin dal primo minuto ma poche le occasioni create per parte. L’incontro si sblocca nella prima frazione con la solita Flavia Sgambato che colpisce come sempre da calcio di punizione, tiro imparabile per Balbi e quindi vantaggio giallazzurro. Le padrone di casa non si scoraggiano e poco prima del riposo trovano il goal del pareggio. Dopo un errore in attacco delle giallazzurre di mister Foglietta, il Villaricca parte in contropiede e con Bottone, trova la rete del pareggio. Nella ripresa il Villaricca forte del pareggio, prova a difendere il risultato, giocando di rimessa. Il Frosinone però non si scompone e con pazienza cerca di scardinare la difesa avversaria. Atteggiamento che viene premiato con la rete del raddoppio siglata da Maier. Dopo una grande giocata di Sgambato tra le linee avversarie, il pallone viene servito alla giocatrice tedesca che finta il tiro mandando a vuoto due avversarie e calciando nell’angolo dove non può arrivare Balbi. Dopo la rete del raddoppio le ragazze di Foglietta, sono brave ad addormentare la partita e portare a casa una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio