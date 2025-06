 SERIE C FEMMINILE, IL FROSINONE CHIUDE IL CAMPIONATO CON UNA VITTORIA

Matera – Koota, Schino, Trotta, Bonasia, Ventura, Chiapperini, Latorre, Sjostrom, Fanelli, Sgaramella, Koronkiewicz. Allenatore: Lanzolla

Frosinone – Nardi, Contena (dall’11’st Zavarese), Vaccari (dal 22’st Leone), Stibel, Silvi, Neddar (dal 5’st Licari), Collovà, Maier (dal 34’st Fontana), Sgambato, Tata, De Matteis (dal 37’st Portaro). A Disposizione: Zuliani, Cacchioni, Bevilacqua, Antonucci. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Luca Schifone della sezione di Taranto

Assistenti: Tiziano Gesualdi e Giuseppe Del Genio della sezione di Policoro

Marcatori: 36’pt Contena 45’pt Maier, 5’st De Matteis, 33’st Sgambato, 37’st Licari

Matera – Nell’ultimo appuntamento del campionato di Serie C, il Frosinone è ospite al Centro Sportivo “Paip” di Matera. La gara, vista l’importanza della posta in palio, comincia con un Frosinone un po’ contratto e poco preciso negli ultimi metri. Il Matera si difende con ordine e prova a ripartire. La partita cambia volto al trentaseiesimo minuto grazie a una splendida rete di Serena Contena, che da oltre trenta metri calcia di destro verso la porta: Koota interviene malamente, facendosi sfuggire il pallone dalle mani e regalando il vantaggio alle giallazzurre. Il Frosinone continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, che arriva allo scadere della prima frazione di gioco. Dopo una rimessa laterale battuta rapidamente da Silvi, il pallone viene raccolto da De Matteis, che supera un’avversaria e crossa di sinistro un pallone insidioso sul quale si avventa Maier, insaccando con la punta per lo 0-2.

Nella ripresa, il Frosinone continua a mettere in difficoltà la difesa delle padrone di casa. Al quinto minuto arriva il tris firmato De Matteis: l’attaccante giallazzurra devia di testa uno splendido cross di Vaccari, sorprendendo Koota, che non riesce a intervenire. Le ragazze di mister Foglietta non rallentano, e alla mezz’ora arriva anche il poker: calcio di rigore procurato e trasformato da Sgambato. Nel finale, c’è spazio anche per la cinquina: Denise Licari, con un sinistro al volo da fuori area, batte Koota e chiude definitivamente i conti. Il risultato finale è 0-5, una prestazione corale di alto livello che consente al Frosinone di chiudere il campionato con una vittoria roboante.