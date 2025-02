 SERIE C FEMMINILE, IL FROSINONE PASSA A SALERNO

Salernitana – Pascale, Orefice (dal 14’st D’Orso), Sabatino, Falivene, Olivieri, Colonnese (dal 37’st Tulimieri), Buechel (dal 41’st D’Aura), Ferrentino, Apicella, Cozzolino, De Lucia. A Disposizione: Cicchetti, Giliberti, Giurbino, Donnarumma, Apadula, Abate. Allenatore: De Risi

Frosinone – Nardi, Vaccari, Stibel, Collovà, Zavarese (dal 12’st Fiore), Silvi, Neddar, Musolino (dal 7’st Tata), Licari (dal 38’st Leone), De Matteis (dal 31’st Contena), Spagnoli (dal 7’st Sgambato). A Disposizione: Zuliani, Maier, Antonucci, Cacchioni. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Roberto Rago della sezione di Moliterno

Assistenti: Gaetano Saviano e Alessandro Sinagra della sezione di Frattamaggiore

Marcatori: 75’st Licari

Ammoniti: De Lucia

Salerno – Per la ventesima giornata del campionato di Serie C, il Frosinone di mister Foglietta è ospite allo Stadio Volpe della Salernitana. La partita è molto combattuto sin dai primi minuti dell’incontro. Le due squadre consapevoli della grande posta in palio, si studiano molto, rendendo il gioco molto lento. Sono poche le grandi occasioni durante la prima frazione di gioco, da entrambe le parti. Le giallazzurre ci provano alla mezz’ora con un tentativo di Vaccari che spinta in fase offensiva prova a calciare dal limite dell’area di rigore ma il pallone termina alto sul fondo. Il Frosinone ci riprova pochi minuti dopo con Spagnoli che, servita bene da De Matteis, calcia dal limite dell’area di rigore, ma Pascale disinnesca il tentativo. La prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 0-0 con un Frosinone più propenso alla fase offensiva e con le granata pericolose in ripartenza.

La seconda metà di gioco con il Frosinone che inizia a preme sull’acceleratore. Dopo soli quattro minuti, Zavarese, batte una rimessa laterale e trova in area di rigore De Matteis. La centrocampista ciociara addomestica la sfera e calcia sul primo palo ma Pascale con i piedi riesce a deviare il pallone sul fondo. Dopo qualche minuto ancora il Frosinone con Musolino dalla trequarti campo trova con un cross Vaccari che di prima intenzione calcia di poco oltre la traversa della Salernitana. La svolta della partita arriva al settantacinquesimo quando Fiore crossa in area di rigore, Tata riesce a fare la sponda per Licari che sola nell’area piccola segna il gol del vantaggio ciociaro. Le giallazzurre una volta trovato il gol, diminuiscono l’intensità della fase offensiva cercando di gestire la partita ed il risultato. Il triplice fischio decreta la vittoria delle giallazzurre che ottengo altri tre punti fondamentali per la lotta al vertice.