 SERIE C FEMMINILE, IL FROSINONE VINCE A ROMA (3-2) TRA MILLE EMOZIONI

ROMA CALCIO FEMMINILE: Vitaletti, Falvella, Farnesi, Verro, Croce (31’ st Grassi), Riccio, Betti, Peri, De Cola (1’ st Conti), Fabi (40’ st Bertozzi.

A disposizione: Baroni, Mileto, Panebianco, Eletto, Fabioli, Lehinger.

Allenatore: Santoni.

FROSINONE: Guidobaldi, De Stradis, Fiorella, Di Salvo, Bevilacqua, Santacroce, Antonucci (19’ st Conti M.), Natali, Belrose, Rutigliano (40’ st Palmigiani) Galluzzi (44’ st Verrecchia).

A disposizione: Conti R., Tagliaferri, Daggiante, Eyre, Carcini, Campanelli.

Allenatore: Crecco.

Marcatori: 1’ pt Natali (rig. F), 3’ pt Vergani (rig. R), 33’ pt Natali (rig. F), 21’ st Betti (rig. R), 31’ st Santacroce (F)

Note: spettatori: 150 circa; ammoniti: 1’ pt Vitaletti (R), 2’ st Di Salvo (F), 10’ st Bevilacqua (F), 42’ st Grassi (R); recuperi: 1’ pt; 6’ st.

ROMA – Il Frosinone torna a vincere e lo fa in una gara ricca di emozioni, di gol, e non semplice, nel derby laziale contro la Roma Calcio Femminile nel centro sportivo “Certosa”. Finisce 2-3 per il Frosinone, capace di andare per tre volte in vantaggio nel corso della gara, e con caparbietà portare a casa i tre punti in classifica che fanno compiere un bel balzo.

Si giocava la 12. giornata del campionato di serie C. Nel primo tempo tutti su rigore i tre gol segnati (1’ e 33’ Natali per la doppietta personale in casa Frosinone, 3’ Vergari per la Roma), nella ripresa prima il pari della Roma al 66’ con Betti e il gol decisivo di Santacroce per il Frosinone al 76’ direttamente su calcio d’angolo. Un’ottima prestazione per le ragazze di mister Crecco, su di un campo molto ostico, che consente alle giallazzurre di salire a 16 punti in classifica al nono posto.

PRIMO TEMPO – Pronti via dopo 20 secondi è subito calcio di rigore per il Frosinone su fallo in area ai danni di Belrose. Dal dischetto (1’) è Natali a portare in vantaggio la formazione ciociara. Nemmeno il tempo di festeggiare che al 2’ è calcio di rigore per la Roma, per fallo di mano in area di capitan Di Salvo. Dal dischetto stavolta per le giallorosse a riportare subito la parità è Vergari (3’). Il Frosinone si rende pericoloso al 9’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con la conclusione di Fiorella che finisce alta alto sulla traversa. Ancora Frosinone con la Galluzzi che raccoglie un cross di Belrose ma manca di poco la porta avversaria. Al 16’ pericolo per il Frosinone con la conclusione di Peri da fuori area, brava Guidobaldi a bloccare in due tempi. La partita è sostanzialmente equilibrata con il Frosinone che dimostra maggior fraseggio e gestione della palla. Al 21’ azione pericolosa della Roma in area di rigore, ma il pallone finisce sul fondo senza che nessuna calciatrice romana riesca a colpirla. Al 23’ ancora Roma con la Vergari sola in area di rigore dopo un cross dalla destra che si fa respingere la conclusione da un’ottima Guidobaldi. Al 32’ il vantaggio del Frosinone, ancora su calcio di rigore, per atterramento di Galluzzi al termine di una bella azione corale della squadra. Dal dischetto ancora Natali che non sbaglia al 33’ e porta il Frosinone sull’1-2. C’è tempo per un’ultima occasione della Roma al 39’ con la Peri che però conclude alto sulla traversa.

SECONDO TEMPO – Si torna in campo e dopo 4’ è ancora pericoloso il Frosinone che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce, dopo alcune deviazioni in mischia, la traversa. La gara è equilibrata, ma la Roma cerca di far alzare il proprio baricentro alla ricerca del pareggio. Al 18’ Roma pericolosa con la Farnesi che pesca Peri libera, la conclusione per le padrone di casa finisce sulla traversa. Al 21’ il gol della Roma con Betti che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa e batte la retroguardia ciociara. Al 29’ si riaffaccia in area il Frosinone con Santacroce che trova al centro dell’area piccola la Belrose, ostacolata dalla difesa giallorossa che riesce a deviare in angolo. Le ciociare crescono e al 31’ direttamente su calcio d’angolo con Santacroce, senza alcuna deviazione, sorprendono il portiere giallorosso e si riportano in vantaggio con merito. Resta il tempo per un calcio di punizione di Galluzzi al 43’ che però finisce alto. Il Frosinone si difende bene nel recupero e conclude vittoriosamente la gara sul punteggio di 2-3.

Prossimo impegno ora per il Frosinone la gara interna, dopo una settimana di sosta, in programma il prossimo 11 dicembre con il Cosenza (ore 14.30).

Ufficio stampa Frosinone Calcio