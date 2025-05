 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA CASALINGA CONTRO IL GRIFONE GIALLOVERDE

Frosinone – Nardi, Stibel (dal 31’st Antonucci), Vaccari, Collovà, Silvi, Maier (dal 45’st Palmieri), Neddar (dal 10’st Ruzafa), Contena, Sgambato, Tata (dal 38’st Suprano), De Matteis (dal 36’st Leone). A Disposizione: Zuliani, Zavarese, Cacchioni, Pretto. Allenatore: Foglietta

Grifone Gialloverde – Quaglietta, Di Bernardino, Conti, Ferrazza, Pagiarino, Graziosi, Libera (dal 26’st Di Meo), Felici, Gray A. (dal 35’st Ciaralli), Mevoli, Gray L. (dal 35’st Rossi) . A Disposizione: D’Onofrio, Mastromarino, Bascherini. Allenatore: Stomeo

Arbitro: Sabatino Ambrosino della sezione di Nola

Assistenti: Alessio Cianfoni e Francesco Lattanzio della sezione di Ciampino

Ammoniti: Graziosi, Nardi, Stibel

Marcatori: 18’st De Matteis, 22’st De Matteis, 26’st Sgambato, 37’st Ruzafa

Ferentino – Nell’ultima partita casalinga di questa stagione, il Frosinone scende in campo a Ferentino per il match della ventinovesima giornata del campionato di Serie C contro il Grifone Gialloverde. Nel primo tempo, le squadre si affrontano con grande cautela, dando vita a una frazione di gioco bloccata e priva di vere occasioni da gol. Entrambe le formazioni preferiscono studiarsi, mantenendo un equilibrio tattico che limita le azioni offensive. Le difese hanno la meglio sugli attacchi, impedendo sviluppi pericolosi e mantenendo il punteggio fermo sullo 0-0 fino all’intervallo.

Nella ripresa, il Frosinone inizia a spingere e si affaccia con costanza nell’area di rigore avversaria. La partita si sblocca al diciottesimo minuto con la rete siglata da De Matteis: la giallazzurra svetta di testa tra le avversarie assiepate in area e spinge in rete un cross ben calibrato di Silvi. Il vantaggio dà nuova linfa alle giallazzurre e, dopo solo quattro minuti, arriva anche la doppietta personale di De Matteis. È ancora Silvi a ispirare la centravanti frusinate, con un lancio preciso che De Matteis stoppa di petto; con il controllo salta il portiere e appoggia in rete la sfera. Il Frosinone non si ferma, e dopo una manciata di minuti arriva anche il gol del 3-0. Sgambato viene lanciata da Maier e, in progressione, entra in area di rigore. La sua prima conclusione viene respinta da Quaglietta, ma il pallone resta giocabile e Sgambato ribadisce in rete. La ciliegina sulla torta arriva al trentasettesimo con Ruzafa: su calcio di punizione, Sgambato pesca l’attaccante sola in area, che con il destro anticipa il portiere e firma il definitivo 4-0. La partita non ha più nulla da dire. Al triplice fischio, il Frosinone ottiene una vittoria netta e meritata.