 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA CONTRO IL VILLARICCA

Frosinone – Nardi, Collovà, Silvi (dal 35’st Bevilacqua), Vaccari, Stibel (dal 45’st Prosperi), Contena (dal 35’st Cacchioni), Maier, Neddar (dal 28’st Ruzafa), Antonucci (dal 8’st Leone), De Matteis, Tata. A Disposizione: Zuliani, Musolino, Zavarese, Bevilacqua, Di Tullio. Allenatore: Foglietta

Villaricca – Balbi, Cammarano (22’st Riccardi), Russo, Esposito, Galluccio (dal 32’st Avolio), Bottone, Klai (dal 42’st Stravino), Volpe (dal 42’st Picchirallo), Napolitano, Schettino, Conti. A Disposizione: Illiano, Ascolese, Coppola, Tessitore, Floro Flores. Allenatore: Esposito

Arbitro: Nuckchedy Akash Jose Maria della sezione di Caltanissetta

Assistenti: Iannarelli Lorenzo e De Vivo Michele della sezione di Latina

Ammoniti: 21’pt Cammarano

Marcatori: 24’pt Neddar 27’pt Aut. Napolitano, 33’st Tata

Ferentino -Il Frosinone torna alla Città dello Sport di Ferentino dopo quasi un mese di assenza per la ventisettesima giornata di campionato di Serie C, ospitando tra le mura amiche il Villaricca. La squadra ciociara parte bene, mantenendo il pallino del gioco e concedendo poco alla compagine campana. Al ventunesimo arriva la prima vera occasione per le giallazzurre di mister Foglietta: un calcio di punizione dal limite battuto da Collovà che, con il destro, centra il palo, sfiorando la rete. Al ventiquattresimo arriva la rete del vantaggio: disattenzione difensiva del Villaricca che lascia un buco centrale, dove si fa trovare Neddar, che di destro batte Balbi. Passano pochi minuti ed ecco il raddoppio del Frosinone, grazie a un autogol sfortunato di Napolitano che, colpita da un cross di Silvi, manda la sfera nella propria porta. Il Villaricca prova a reagire al quarantunesimo con Galluccio che, con un tiro a giro, impensierisce Nardi, costretto a superarsi per bloccare la conclusione insidiosa.

Nella ripresa il Frosinone mantiene un’intensità offensiva molto alta e, all’ottavo minuto di gioco, sfiora il terzo gol con Maier, che con un pallonetto scavalca Balbi ma colpisce la traversa. Passano pochi minuti e Tata sfiora ancora la terza rete: in area di rigore l’attaccante giallazzurro, con il destro, non riesce a trovare la porta, spedendo il pallone sopra la traversa. La partita cala d’intensità, con la squadra ciociara che cerca di gestire il doppio vantaggio. Al trentatreesimo arriva la rete che chiude i giochi: in maniera rocambolesca, Tata nell’area piccola anticipa tutti di tacco e manda il pallone alle spalle di Balbi. La partita non ha più nulla da dire: la squadra giallazzurra ottiene un’altra vittoria.