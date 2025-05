 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA NETTA CONTRO IL NITOR

Nitor – Macchia, Padula M. (dal 16’st Padula P.), Esperti, Lippolis, Penta (dal 26’st D’Ambrosio), Cavalera (dal 42’st Brescia), Da Silva, Coluccia, Cinieri, Miani (dal 44’st Rosato), Abatangelo. A Disposizione: Tateo, Rosato, De Matteis, Campo, Acierno, Epifani. Allenatore: Sabatelli

Frosinone – Zuliani, Cacchioni (dal 42’st Prosperi), Vaccari, Collovà, Maier (dal 27’st Antonucci), Neddar, Bevilacqua (dal 16’st Silvi), Sgambato, Ruzafa (dal 9’st Leone), Tata, De Matteis (dal 39’st Contena). A Disposizione: Nardi, Palmieri, Nardi, Stibel, Zavarese. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Antonello Lupo della sezione di Venosa

Assistenti: Davide Montinaro e Simon Ancora della sezione di Lecce

Ammoniti: Lippolis, Collovà

Marcatori: 15’pt De Matteis, 20’pt Ruzafa, 45’pt Da Silva (R), 13’st Maier

Brindisi – Nella ventottesima giornata del campionato di Serie C, il Frosinone scende in campo allo stadio Fanuzzi di Brindisi contro il Nitor. La partita inizia con una buona pressione da parte della compagine ciociara, che mette alle strette le padrone di casa, le quali con difficoltà provano a uscire dalla propria area di gioco. La svolta arriva al quindicesimo: Bevilacqua, sul lato sinistro del campo, trova con un cross morbido De Matteis, che in area piccola ha il tempo di stoppare il pallone e bucare Macchia con un potente sinistro. Il gol del vantaggio dà ulteriore forza alle giallazzurre di mister Foglietta, che trovano il raddoppio solo cinque minuti dopo. Calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore: il pallone, calciato magistralmente da Flavia Sgambato, non viene trattenuto da Macchia, e sulla ribattuta si avventa Ruzafa che, con la punta del piede, anticipa tutte e insacca lo 0-2. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Nitor riesce ad accorciare le distanze: su un calcio di punizione a favore delle padrone di casa, Ruzafa colpisce involontariamente un’attaccante granata, e l’arbitro Lupo concede la massima punizione. Dal dischetto si presenta Da Silva che, con il destro, batte Zuliani per l’1-2.

Nella ripresa, la squadra di mister Foglietta cerca di spingere per trovare il gol della tranquillità — e dopo soli tredici minuti riesce nella missione. Protagonista assoluta è la centrocampista tedesca Maier: la giallazzurra, con una serie di dribbling, neutralizza qualsiasi intervento avversario e una volta entrata in area di rigore, trafigge Macchia con il destro per il gol dell’1-3. Dopo la terza rete, la partita non ha molto altro da dire: il Frosinone gestisce bene la gara, con un ottimo palleggio che non lascia spazio a sortite avversarie. Al triplice fischio, il risultato finale è di 1-3 per le giallazzurre.