 SERIE C, IL DUO TATA-SPAGNOLI REGALA LA QUARTA VITTORIA DI FILA AL FROSINONE

FROSINONE: Ruotolo, Silvi, Bevilacqua, Natali (43’ st Conti), Tata (46’ st Carcini), Makulova (33’ st Antonucci), Stibel, Zavarese (38’ st Bartolini), Cacchioni, Sgambato, Spagnoli (41’ st Martella).

A disposizione: Zuliani, Copia, Mendolicchio, Leone.

Allenatore: Foglietta.

SALERNITANA: Pascale, Calvanese (25’ st D’Orso), Falivene, Cuomo (31’ st Ferrentino), Olivieri, Colonnese (17’ st Marino), Sorrentino, Apicella (46’ st Giurbino), Cozzolino, Genovese (8’ st Donnarumma), Mazza.

A disposizione: Fusco, Di Santi, Apadula, Apolito.

Allenatore: De Risi.

Marcatori: Tata (F), Spagnoli (F).

Note: ammoniti: Zavarese (F).

FERENTINO – Il Frosinone allenato da mister Foglietta vince ancora e sale a quota 53 punti mantenendo a 6 lunghezze il Palermo. Nel weekend le ragazze hanno affrontato, tra le mura amiche, la Salernitana di mister De Risi riuscendo a portare a casa tre punti importantissimi visto il pareggio per 1-1 tra le prime due della classe.

Primo tempo di studio tra le due compagini ma con un Frosinone più propositivo, che preoccupa la retroguardia amaranto quando affonda sulle corsie. Nella prima frazione però le difese hanno la meglio e si va a riposo sullo 0-0. Foglietta sfrutta la pausa per registrare l’attacco e i frutti si vedono perché Tata prima e Spagnoli poi battono Pascale e chiudono il match. Per entrambe le attaccanti si tratta dell’undicesimo gol in campionato. Decimo clean sheet per le canarine e seconda miglior difesa con soli 19 gol subiti.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio