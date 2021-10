 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Archiviato un fine settimana poco fortunato, tutte e tre le categorie under del Frosinone dovranno disputare il prossimo match lontano dalle mura amiche.

I giallazzurri Under 17, dopo il pareggio subito negli ultimi istanti della partita contro il Lecce, saranno ospiti della Lazio presso il CS Green Club.

Trasferte insidiose anche per i 2006 e per 2007: i primi, capitanati da mister Galuppi, nella scorsa giornata sono stati superati di misura (1-0) dal Benevento e questo fine settimana affronteranno il Crotone; stesso avversario anche per gli under 15 di mister Mizzoni, reduci da un pareggio ricco di gol e di colpi di scena.

UNDER 17 – 4ª giornata

Domenica 3 ottobre alle ore 15:00 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 16 – 2ª giornata

Domenica 3 ottobre alle ore 10:30 – Cotronei (KR)

Crotone – FROSINONE

UNDER 15 – 2ª giornata

Domenica 3 ottobre alle ore 12:30 – Cotronei (KR)

Crotone – FROSINONE

