 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Si ferma il campionato nazionale under 17 di serie A e B, ripresa prevista per il 30 ottobre.

Under 16 e Under 15 saranno impegnate nell’insidiosa trasferta di Salerno, domenica 24 contro la Salernitana. I ragazzi guidati da mister Galuppi devono riscattare la sconfitta subita in casa contro la Lazio di mister Alboni. I granata 2006 invece sono reduci da due sconfitte consecutive, contro la Lazio e contro il Napoli, 1 punto in 3 partite.

Gli under 15 devono dare continuità, 5 punti in 3 partite, con i gol del duo Baptista – Fiorito (5 gol in due).

Doppio impegno per i classe 2008 di mister Broccolato che dovranno affrontare, nel campionato élite, il derby tutto giallazzurro con l’Accademia Frosinone, mentre nel campionato Pro i canarini saranno ospiti della Ternana.

UNDER 17

Riposo

UNDER 16 – 4ª giornata

Domenica 24 ottobre alle ore 15:00 – Salerno

Salernitana – FROSINONE

UNDER 15 – 4ª giornata

Domenica 24 ottobre alle ore 13:00 – Salerno

Salernitana – FROSINONE

UNDER 14 élite – 4ª giornata

Sabato 23 ottobre alle ore 14:30 – Ripi (FR)

Accademia Frosinone – FROSINONE

UNDER 14 Pro – 1ª giornata

Domenica 24 ottobre alle ore 16:00 – Terni (TR)

Ternana – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio