 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

I classe 2005 di mister Di Michele saranno impegnati nella sfida contro il Perugia.

Stesso avversario per gli under 16 e under 15, a Ferentino arriva la Salernitana.

Doppio impegno settimanale per i classe 2008: sabato derby con l’Accademia Frosinone, match importante per le prime posizioni; domenica invece, gli stessi ospiteranno la Vis Pesaro.

Tornano in campo anche gli under 13 nell’11ª giornata di campionato contro la squadra 2 del Pescara.

UNDER 17 – 21ª giornata

Sabato 5 marzo alle ore 14:30 – Perugia (PG)

Perugia – FROSINONE

UNDER 16 – 13ª giornata

Domenica 6 marzo alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 15 – 13ª giornata

Domenica 6 marzo alle ore 14:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 14 élite – 17ª giornata

Rinviata

UNDER 14 pro – 14ª giornata

Domenica 6 marzo alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Vis Pesaro

UNDER 13 Pro – 11ª giornata

Domenica 6 marzo alle ore 15:00 – Città Sant’Angelo (PE)

Pescara sq. 2 – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio