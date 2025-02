 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Tanti impegni per il Settore Giovanile giallazzurro in questo weekend di partite. Primavera in campo sabato in casa del Benevento, squadra che si trova a ridosso della zona playoff con 29 punti in classifica. Gli Under 17 sono attesi dalla capolista Empoli, trasferte anche per Under 15 e Under 16 contro il Catanzaro. Gli Under 14 Pro sfideranno l’Ascoli al Picchio Village, mentre sabato L’Under 14 Elite scenderà sul terreno di gioco di Fiuggi per il match contro il Città di Ciampino. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: BENEVENTO – FROSINONE

Sabato 8 febbraio, ore 14.30, C.S. Avellola – Benevento (BN)

UNDER 17: EMPOLI – FROSINONE

Domenica 9 febbraio, ore 12.00, Monteboro – Empoli (FI)

UNDER 16: CATANZARO – FROSINONE

Domenica 9 febbraio, ore 15.30, Centro Tecnico Federale – Catanzaro (CZ)

UNDER 15: CATANZARO – FROSINONE

Domenica 9 febbraio, ore 12:45, Centro Tecnico Federale – Catanzaro (CZ)

UNDER 14 PRO: ASCOLI – FROSINONE

Domenica 9 febbraio, ore 12.00, Picchio Village – Ascoli (AP)

UNDER 14 ELITE: FROSINONE – CITTA’ DI CIAMPINO

Sabato 8 febbraio, ore 15:00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)