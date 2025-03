 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Questi gli impegni per il Settore Giovanile giallazzurro nel prossimo weekend di gare. La primavera in campo sabato in trasferta contro il Crotone per la ventitreesima giornata del campionato di Primavera 2. Turno di riposo per l’Under 17, mentre l’Under 16 e l’Under 15 giocheranno in casa contro il Bari. L’Under 14 Elite sfiderà in trasferta il Cassino. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: CROTONE – FROSINONE

Sabato 15 marzo, ore 11:30, C.S. Settore B – Crotone

UNDER 17: RIPOSA

UNDER 16: FROSINONE – BARI

Domenica 16 marzo, ore 13:30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 15: FROSINONE – BARI

Domenica 16 marzo, ore 11:00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 14 ELITE: CASSINO – FROSINONE

Sabato 15 marzo, ore 14:45, Comunale di San Vittore – San Vittore (FR)