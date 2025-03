 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Questi gli impegni per il Settore Giovanile giallazzurro nel prossimo weekend di gare. Turno di riposo per la Primavera e le Under 16 e 15. L’Under 17 scenderà in campo in casa del Cosenza mentre l’Under 14 Elite sfiderà in casa il Tirreno Sansa. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: RIPOSA

UNDER 17: COSENZA – FROSINONE



Domenica 23 marzo, ore 11:00, C.S. ‘Marca’ – Cosenza

UNDER 16: RIPOSA

UNDER 15: RIPOSA

UNDER 14 ELITE: FROSINONE – TIRRENO SANSA

Sabato 22 marzo, ore 15:00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)