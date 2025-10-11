SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Complici gli impegni delle Nazionali, la formazione Primavera osserverà un turno di riposo. Trasferta in Emilia per l’Under 18 di mister Chierico. In trasferta anche l’Under 17, impegnata in casa del Catanzaro. Turno casalingo contro la Lazio per Under 16 e Under 15.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
Turno di riposo
UNDER 18
PARMA – FROSINONE
Domenica 12 ottobre alle ore 11.30 presso “Mutti Training Center”, Collecchio (PR).
UNDER 17
CATANZARO – FROSINONE
Domenica 12 ottobre alle ore 15.00 presso “Centro Tecnico Federale FIGC – LND”, Catanzaro (CZ)
UNDER 16
FROSINONE – LAZIO
Domenica 12 ottobre ore 14.00 presso stadio “Piergiorgio Tintisona”, Paliano (FR)
UNDER 15
FROSINONE – LAZIO
Domenica 12 ottobre ore 11.00 presso stadio “Pierluigi Tintisona”, Paliano (FR)
UNDER 14 ELITE
POMEZIA CALCIO 1957 – FROSINONE
Sabato 11 ottobre ore 17.00 presso stadio “Comunale”, Pomezia (RM)