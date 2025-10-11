SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Complici gli impegni delle Nazionali, la formazione Primavera osserverà un turno di riposo. Trasferta in Emilia per l’Under 18 di mister Chierico. In trasferta anche l’Under 17, impegnata in casa del Catanzaro. Turno casalingo contro la Lazio per Under 16 e Under 15. 

Di seguito il programma completo: 

PRIMAVERA 

Turno di riposo 

UNDER 18 

PARMA – FROSINONE 

Domenica 12 ottobre alle ore 11.30 presso “Mutti Training Center”, Collecchio (PR).

UNDER 17 

CATANZARO – FROSINONE 

Domenica 12 ottobre alle ore 15.00 presso “Centro Tecnico Federale FIGC – LND”, Catanzaro (CZ)

UNDER 16 

FROSINONE – LAZIO 

Domenica 12 ottobre ore 14.00 presso stadio “Piergiorgio Tintisona”, Paliano (FR)

UNDER 15 

FROSINONE – LAZIO 

Domenica 12 ottobre ore 11.00 presso stadio “Pierluigi Tintisona”, Paliano (FR)

UNDER 14 ELITE 

POMEZIA CALCIO 1957 – FROSINONE 

Sabato 11 ottobre ore 17.00 presso stadio “Comunale”, Pomezia (RM)

