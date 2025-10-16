SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Torna in campo il Settore Giovanile giallazzurro, weekend ricco di appuntamenti per i giovani Leoni. Si parte sabato alle 11.00 con la Primavera che ad Orbassano affronterà il Torino. Turno casalingo per l’Under 17 che al ‘Di Santo’ sfiderà il Pescara. Trasferta a Lecce per Under 16 e Under 15. Chiude il programma lunedì l’Under 18 contro il Genoa.

Di seguito il programma completo: 

PRIMAVERA

TORINO – FROSINONE

Sabato 18 ottobre alle ore 11.00 presso stadio “Valentino Mazzola”, Orbassano (TO).

UNDER 18 

FROSINONE – GENOA

Lunedì 20 ottobre alle ore 11.00 presso stadio “Dante Papolla”, Ceccano (FR).

UNDER 17 

FROSINONE – PESCARA 

Domenica 19 ottobre alle ore 15.00 presso stadio “Tommaso Di Santo”, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 16 

LECCE – FROSINONE 

Domenica 19 ottobre ore 13.00 presso C.S. “KickOff”, Cavallino (LE)

UNDER 15 

LECCE – FROSINONE 

Domenica 19 ottobre ore 11.00 presso C.S. “KickOff”, Cavallino (LE)

UNDER 14 ELITE 

DREAMING FOOTBAL ACADEMY – FROSINONE 

Sabato 18 ottobre ore 15.00 presso stadio “Attilio Ferraris”, Marino (RM)

