SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Torna in campo il Settore Giovanile giallazzurro, weekend ricco di appuntamenti per i giovani Leoni. Si parte sabato alle 11.00 con la Primavera che ad Orbassano affronterà il Torino. Turno casalingo per l’Under 17 che al ‘Di Santo’ sfiderà il Pescara. Trasferta a Lecce per Under 16 e Under 15. Chiude il programma lunedì l’Under 18 contro il Genoa.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
TORINO – FROSINONE
Sabato 18 ottobre alle ore 11.00 presso stadio “Valentino Mazzola”, Orbassano (TO).
UNDER 18
FROSINONE – GENOA
Lunedì 20 ottobre alle ore 11.00 presso stadio “Dante Papolla”, Ceccano (FR).
UNDER 17
FROSINONE – PESCARA
Domenica 19 ottobre alle ore 15.00 presso stadio “Tommaso Di Santo”, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 16
LECCE – FROSINONE
Domenica 19 ottobre ore 13.00 presso C.S. “KickOff”, Cavallino (LE)
UNDER 15
LECCE – FROSINONE
Domenica 19 ottobre ore 11.00 presso C.S. “KickOff”, Cavallino (LE)
UNDER 14 ELITE
DREAMING FOOTBAL ACADEMY – FROSINONE
Sabato 18 ottobre ore 15.00 presso stadio “Attilio Ferraris”, Marino (RM)