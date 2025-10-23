SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

 In Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile

Altro weekend di partite per le selezioni giovanili gialazzurre. Si parte venerdì con la Primavera che a Ferentino sfiderà il Bologna. Doppia trasferta per Under 18 e Under 17 rispettivamente con Sassuolo e Juve Stabia. Turno di riposo invece per Under 15 e Under 16. 

Di seguito il programma completo: 

PRIMAVERA

FROSINONE – BOLOGNA

Venerdì 24 ottobre alle ore 14.30 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18 

SASSUOLO – FROSINONE

Domenica 25 ottobre alle ore 11.00 presso ‘Mapei Football Center’, Sassuolo (MO).

UNDER 17 

JUVE STABIA – FROSINONE 

Domenica 25 ottobre alle ore 15.00 presso stadio ‘San Michele’, Pimonte (NA)

UNDER 16 

Turno di riposo 

UNDER 15 

Turno di riposo

UNDER 14 ELITE 

FROSINONE – TRASTEVERE  

Sabato 25 ottobre ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

Articoli Recenti
SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA A CARLOTTA NARDI: “È UN ONORE INDOSSARE LA MAGLIA DEL FROSINONE”Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile
SAMPDORIA-FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR NICCOLO’ TURRINIBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.