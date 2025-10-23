SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Altro weekend di partite per le selezioni giovanili gialazzurre. Si parte venerdì con la Primavera che a Ferentino sfiderà il Bologna. Doppia trasferta per Under 18 e Under 17 rispettivamente con Sassuolo e Juve Stabia. Turno di riposo invece per Under 15 e Under 16.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – BOLOGNA
Venerdì 24 ottobre alle ore 14.30 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
SASSUOLO – FROSINONE
Domenica 25 ottobre alle ore 11.00 presso ‘Mapei Football Center’, Sassuolo (MO).
UNDER 17
JUVE STABIA – FROSINONE
Domenica 25 ottobre alle ore 15.00 presso stadio ‘San Michele’, Pimonte (NA)
UNDER 16
Turno di riposo
UNDER 15
Turno di riposo
UNDER 14 ELITE
FROSINONE – TRASTEVERE
Sabato 25 ottobre ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)