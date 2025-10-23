SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Altro weekend di partite per le selezioni giovanili gialazzurre. Si parte venerdì con la Primavera che a Ferentino sfiderà il Bologna. Doppia trasferta per Under 18 e Under 17 rispettivamente con Sassuolo e Juve Stabia. Turno di riposo invece per Under 15 e Under 16.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

FROSINONE – BOLOGNA

Venerdì 24 ottobre alle ore 14.30 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18

SASSUOLO – FROSINONE

Domenica 25 ottobre alle ore 11.00 presso ‘Mapei Football Center’, Sassuolo (MO).

UNDER 17

JUVE STABIA – FROSINONE

Domenica 25 ottobre alle ore 15.00 presso stadio ‘San Michele’, Pimonte (NA)

UNDER 16

Turno di riposo

UNDER 15

Turno di riposo

UNDER 14 ELITE

FROSINONE – TRASTEVERE

Sabato 25 ottobre ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)