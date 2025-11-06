SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

 In News Settore Giovanile, News Totali

Programma completo e tutte le selezioni giovanili in campo nel weekend. Gara casalinga per la Primavera, alla ‘Città dello Sport’ arriva la Fiorentina seconda in classifica. Per l’Under 18 dopo due vittorie consecutive c’è la trasferta di Cremona. Impegno casalingo per Under 17, Under 16 e Under 15.

Di seguito il programma completo: 

PRIMAVERA

FROSINONE – FIORENTINA 

Domenica 9 novembre alle ore 15.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18 

CREMONESE – FROSINONE 

Domenica 9 novembre alle ore 11.00 presso C.S. “Giovanni Arvedi” Cremona (CR) 

UNDER 17 

FROSINONE – LECCE

Domenica 8 novembre alle ore 10:30 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 16 

FROSINONE – BARI 

Domenica 9 novembre alle ore 13:00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona” Paliano (FR)

UNDER 15 

FROSINONE – BARI 

Domenica 9 novembre alle ore 10:30 presso stadio “Piergiorgio Tintisona” Paliano (FR)

UNDER 14 PRO

JUVE STABIA – FROSINONE  

Domenica 9 novembre ore 15.00 presso stadio ‘Giuseppe Piccolo” Cercola (NA)

UNDER 14 ELITE

 FROSINONE – URBETEVERE

Sabato 8 novembre ore 15.00 presso stadio “Piergiorgio Tintisona” Paliano (FR)

Articoli Recenti
I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURROBreaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.