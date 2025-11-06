SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Programma completo e tutte le selezioni giovanili in campo nel weekend. Gara casalinga per la Primavera, alla ‘Città dello Sport’ arriva la Fiorentina seconda in classifica. Per l’Under 18 dopo due vittorie consecutive c’è la trasferta di Cremona. Impegno casalingo per Under 17, Under 16 e Under 15.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – FIORENTINA
Domenica 9 novembre alle ore 15.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
CREMONESE – FROSINONE
Domenica 9 novembre alle ore 11.00 presso C.S. “Giovanni Arvedi” Cremona (CR)
UNDER 17
FROSINONE – LECCE
Domenica 8 novembre alle ore 10:30 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 16
FROSINONE – BARI
Domenica 9 novembre alle ore 13:00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona” Paliano (FR)
UNDER 15
FROSINONE – BARI
Domenica 9 novembre alle ore 10:30 presso stadio “Piergiorgio Tintisona” Paliano (FR)
UNDER 14 PRO
JUVE STABIA – FROSINONE
Domenica 9 novembre ore 15.00 presso stadio ‘Giuseppe Piccolo” Cercola (NA)
UNDER 14 ELITE
FROSINONE – URBETEVERE
Sabato 8 novembre ore 15.00 presso stadio “Piergiorgio Tintisona” Paliano (FR)