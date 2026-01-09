SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera giocherà in casa lunedì pomeriggio contro l’Hellas Verona. L’Under 18 invece affronterà il Milan in trasferta domenica pomeriggio. L’Under 17 sarà ospite al Viola Park domenica contro la Fiorentina. Turno casalingo per le Under 16 e 15 che giocheranno al Piergiorgio Tintisona con la Fiorentina.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – HELLAS VERONA
Lunedì 12 gennaio alle ore 13.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
MILAN – FROSINONE
Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 presso ‘Puma House of Football’, Milano
UNDER 17
FIORENTINA – FROSINONE
Domenica 11 gennaio alle ore 16.30 presso ‘Viola Park’, Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 16
FROSINONE – FIORENTINA
Domenica 11 gennaio alle ore 13.30 presso ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 15
FROSINONE – FIORENTINA
Domenica 11 gennaio alle ore 11.00 presso ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 14 PRO
SALERNITANA – FROSINONE
Domenica 11 gennaio alle ore 12.30 presso stadio ‘Domenico Zoccola’, S.Cipriano Picentino (SA)
UNDER 14 ELITE
POLISPORTIVA CARSO – FROSINONE
Sabato 10 gennaio ore 15.00 presso Stadio ‘Comunale’, Latina (Borgo Carso)