SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera giocherà in casa lunedì pomeriggio contro l’Hellas Verona. L’Under 18 invece affronterà il Milan in trasferta domenica pomeriggio. L’Under 17 sarà ospite al Viola Park domenica contro la Fiorentina. Turno casalingo per le Under 16 e 15 che giocheranno al Piergiorgio Tintisona con la Fiorentina.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

FROSINONE – HELLAS VERONA

Lunedì 12 gennaio alle ore 13.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18

MILAN – FROSINONE

Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 presso ‘Puma House of Football’, Milano

UNDER 17

FIORENTINA – FROSINONE

Domenica 11 gennaio alle ore 16.30 presso ‘Viola Park’, Bagno a Ripoli (FI)

UNDER 16

FROSINONE – FIORENTINA

Domenica 11 gennaio alle ore 13.30 presso ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 15

FROSINONE – FIORENTINA

Domenica 11 gennaio alle ore 11.00 presso ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 14 PRO

SALERNITANA – FROSINONE

Domenica 11 gennaio alle ore 12.30 presso stadio ‘Domenico Zoccola’, S.Cipriano Picentino (SA)

UNDER 14 ELITE

POLISPORTIVA CARSO – FROSINONE 

Sabato 10 gennaio ore 15.00 presso Stadio ‘Comunale’, Latina (Borgo Carso)

