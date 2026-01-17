SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

 In Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile

Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera giocherà in trasferta sabato mattina contro il Cesena. L’Under 18 invece affronterà il Napoli in casa lunedì pomeriggio. L’Under 17 domenica ospiterà al Dante Popolla di Ceccano la Roma. Turno fuori casa invece per le Under 16 e 15 che giocheranno contro il Catanzaro.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

CESENA – FROSINONE

Sabato 17 gennaio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Romagna Centro’, Cesena (FC)

UNDER 18

FROSINONE – NAPOLI

Lunedì 19 gennaio alle ore 14.30 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)

UNDER 17

FROSINONE – ROMA

Domenica 18 gennaio alle ore 15.00 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)

UNDER 16

CATANZARO – FROSINONE

Domenica 18 gennaio alle ore 13.00 presso ‘Centro Tec. Fed. Figc-LND’, Catanzaro

UNDER 15

CATANZARO – FROSINONE

Domenica 18 gennaio alle ore 10.30 presso ‘Centro Tec. Fed. Figc-LND’, Catanzaro

UNDER 14 PRO

FROSINONE – JUVESTABIA

Domenica 18 gennaio alle ore 15.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 14 ELITE

FROSINONE – GRIFONE GIALLOVERDE

Sabato 17 gennaio ore 15.00 presso Stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

