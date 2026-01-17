SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera giocherà in trasferta sabato mattina contro il Cesena. L’Under 18 invece affronterà il Napoli in casa lunedì pomeriggio. L’Under 17 domenica ospiterà al Dante Popolla di Ceccano la Roma. Turno fuori casa invece per le Under 16 e 15 che giocheranno contro il Catanzaro.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
CESENA – FROSINONE
Sabato 17 gennaio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Romagna Centro’, Cesena (FC)
UNDER 18
FROSINONE – NAPOLI
Lunedì 19 gennaio alle ore 14.30 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)
UNDER 17
FROSINONE – ROMA
Domenica 18 gennaio alle ore 15.00 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)
UNDER 16
CATANZARO – FROSINONE
Domenica 18 gennaio alle ore 13.00 presso ‘Centro Tec. Fed. Figc-LND’, Catanzaro
UNDER 15
CATANZARO – FROSINONE
Domenica 18 gennaio alle ore 10.30 presso ‘Centro Tec. Fed. Figc-LND’, Catanzaro
UNDER 14 PRO
FROSINONE – JUVESTABIA
Domenica 18 gennaio alle ore 15.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 14 ELITE
FROSINONE – GRIFONE GIALLOVERDE
Sabato 17 gennaio ore 15.00 presso Stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)