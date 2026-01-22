SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

 In Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile

Nuovo weekend di impegni per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera sarà impegnata in trasferta domenica mattina contro l’Atalanta. L’Under 18 affronterà invece l’Inter domenica mattina al Konami Sport Center. L’Under 17 scenderà in campo domenica in trasferta contro il Bari mentre turno di riposo, per Under 16 e Under 15.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

ATALANTA – FROSINONE

Domenica 25 gennaio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Bortolotti Atalanta Center’, Ciserano (BG)

UNDER 18

INTER – FROSINONE

Domenica 25 gennaio alle ore 11.00 presso stadio ‘Konami Sport Center’, Milano

UNDER 17

BARI – FROSINONE

Domenica 25 gennaio alle ore 14.30 presso C.S. ‘San Pio’, Bari

UNDER 16

TURNO DI RIPOSO

UNDER 15

TURNO DI RIPOSO 

UNDER 14 PRO

NAPOLI – FROSINONE 

Sabato 24 gennaio alle ore 12.00 presso stadio ‘Kennedy’, Napoli

UNDER 14 ELITE

OSTIA MARE – FROSINONE 

Sabato 24 gennaio ore 17.15  presso Stadio ‘Anco Marzio’, Ostia (RM)

