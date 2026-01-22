SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di impegni per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera sarà impegnata in trasferta domenica mattina contro l’Atalanta. L’Under 18 affronterà invece l’Inter domenica mattina al Konami Sport Center. L’Under 17 scenderà in campo domenica in trasferta contro il Bari mentre turno di riposo, per Under 16 e Under 15.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
ATALANTA – FROSINONE
Domenica 25 gennaio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Bortolotti Atalanta Center’, Ciserano (BG)
UNDER 18
INTER – FROSINONE
Domenica 25 gennaio alle ore 11.00 presso stadio ‘Konami Sport Center’, Milano
UNDER 17
BARI – FROSINONE
Domenica 25 gennaio alle ore 14.30 presso C.S. ‘San Pio’, Bari
UNDER 16
TURNO DI RIPOSO
UNDER 15
TURNO DI RIPOSO
UNDER 14 PRO
NAPOLI – FROSINONE
Sabato 24 gennaio alle ore 12.00 presso stadio ‘Kennedy’, Napoli
UNDER 14 ELITE
OSTIA MARE – FROSINONE
Sabato 24 gennaio ore 17.15 presso Stadio ‘Anco Marzio’, Ostia (RM)