SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Tutte gare casalinghe per le selezioni giovanili del Frosinone. Inizia la Primavera, sabato alle 11 contro il Parma alla ‘Città dello Sport”. Domenica è il turno di Under 18 e Under 17 impegnate rispettivamente contro Bologna e Lazio. Ancora un turno di riposo per Under 15 e Under 16.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

FROSINONE – PARMA

Sabato 31 gennaio alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18

FROSINONE – BOLOGNA

Domenica 1 febbraio alle ore 12.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 17

LAZIO – FROSINONE

Domenica 1 febbraio alle ore 15.00 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)

UNDER 16

TURNO DI RIPOSO

UNDER 15

TURNO DI RIPOSO

UNDER 14 PRO

TURNO DI RIPOSO

UNDER 14 ELITE

FROSINONE – POMEZIA

Sabato 31 gennaio ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR).