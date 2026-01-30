SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Tutte gare casalinghe per le selezioni giovanili del Frosinone. Inizia la Primavera, sabato alle 11 contro il Parma alla ‘Città dello Sport”. Domenica è il turno di Under 18 e Under 17 impegnate rispettivamente contro Bologna e Lazio. Ancora un turno di riposo per Under 15 e Under 16.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – PARMA
Sabato 31 gennaio alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
FROSINONE – BOLOGNA
Domenica 1 febbraio alle ore 12.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 17
LAZIO – FROSINONE
Domenica 1 febbraio alle ore 15.00 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)
UNDER 16
TURNO DI RIPOSO
UNDER 15
TURNO DI RIPOSO
UNDER 14 PRO
TURNO DI RIPOSO
UNDER 14 ELITE
FROSINONE – POMEZIA
Sabato 31 gennaio ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR).