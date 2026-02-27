SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Inizia la Primavera, sabato alle 11 in trasferta contro il Lecce. Domenica invece toccherà All’Under 18 e 17 che giocheranno rispettivamente con Parma e Pescara. Le Under 16 e 15 giocheranno invece al ‘Piergiorgio Tintisona’ contro il Napoli.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
LECCE – FROSINONE
Sabato 28 febbraio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Deghi Center’, Lecce
UNDER 18
FROSINONE – PARMA
Domenica 1 marzo alle ore 11.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 17
PESCARA – FROSINONE
Domenica 1 marzo alle ore 16.00 presso stadio ‘Poggio degli 2’, Città Sant’Angelo (PE)
UNDER 16
FROSINONE – NAPOLI
Sabato 28 febbraio alle ore 14.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR).
UNDER 15
FROSINONE – NAPOLI
Sabato 28 febbraio alle ore 12.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 14 PRO
FROSINONE – LATINA
Domenica 1 marzo alle ore 15.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 14 ELITE
URBETEVERE – FROSINONE
Sabato 28 febbraio alle ore 14.30 presso stadio ‘Urbetevere A’, Roma