SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Inizia la Primavera, sabato alle 11 in trasferta contro il Lecce. Domenica invece toccherà All’Under 18 e 17 che giocheranno rispettivamente con Parma e Pescara. Le Under 16 e 15 giocheranno invece al ‘Piergiorgio Tintisona’ contro il Napoli.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

LECCE – FROSINONE

Sabato 28 febbraio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Deghi Center’, Lecce

UNDER 18

FROSINONE – PARMA

Domenica 1 marzo alle ore 11.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 17

PESCARA – FROSINONE

Domenica 1 marzo alle ore 16.00 presso stadio ‘Poggio degli 2’, Città Sant’Angelo (PE)

UNDER 16

FROSINONE – NAPOLI

Sabato 28 febbraio alle ore 14.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR).



UNDER 15

FROSINONE – NAPOLI

Sabato 28 febbraio alle ore 12.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 14 PRO

FROSINONE – LATINA

Domenica 1 marzo alle ore 15.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 14 ELITE

URBETEVERE – FROSINONE

Sabato 28 febbraio alle ore 14.30 presso stadio ‘Urbetevere A’, Roma