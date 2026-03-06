SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera, gioca domenica alle 11 in trasferta contro il Verona. L’Under 18 e 17 giocheranno rispettivamente con Genoa e Juve Stabia. Le Under 16 e 15 giocheranno invece al ‘Pasquale Martucci’ di Gioia del Colle contro il Bari.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
HELLAS VERONA – FROSINONE
Domenica 8 marzo alle ore 11.00 presso stadio ‘Aldo Olivieri’, Verona
UNDER 18
GENOA – FROSINONE
Domenica 8 marzo alle ore 10.30 presso stadio ‘Nazario Gambino’, Arenzano (GE)
UNDER 17
FROSINONE – JUVE STABIA
Sabato 7 marzo alle ore 14.30 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 16
BARI – FROSINONE
Domenica 8 marzo alle ore 12.30 presso stadio ‘Pasquale Martucci’, Gioia Del Colle (BA).
UNDER 15
BARI – FROSINONE
Domenica 8 marzo alle ore 10.15 presso stadio ‘Pasquale Martucci’, Gioia Del Colle (BA).
UNDER 14 PRO
RIPOSO
UNDER 14 ELITE
FROSINONE – PETRIANA
Sabato 7 marzo alle ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)