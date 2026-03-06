SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera, gioca domenica alle 11 in trasferta contro il Verona. L’Under 18 e 17 giocheranno rispettivamente con Genoa e Juve Stabia. Le Under 16 e 15 giocheranno invece al ‘Pasquale Martucci’ di Gioia del Colle contro il Bari.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

HELLAS VERONA – FROSINONE

Domenica 8 marzo alle ore 11.00 presso stadio ‘Aldo Olivieri’, Verona

UNDER 18

GENOA – FROSINONE

Domenica 8 marzo alle ore 10.30 presso stadio ‘Nazario Gambino’, Arenzano (GE)

UNDER 17

FROSINONE – JUVE STABIA

Sabato 7 marzo alle ore 14.30 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 16

BARI – FROSINONE

Domenica 8 marzo alle ore 12.30 presso stadio ‘Pasquale Martucci’, Gioia Del Colle (BA).



UNDER 15

BARI – FROSINONE

Domenica 8 marzo alle ore 10.15 presso stadio ‘Pasquale Martucci’, Gioia Del Colle (BA).

UNDER 14 PRO

RIPOSO

UNDER 14 ELITE

FROSINONE – PETRIANA

Sabato 7 marzo alle ore 15.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)