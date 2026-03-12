SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera, gioca sabato alle 15 in casa contro il Napoli. L’Under 18 riposa e l’Under 17 giocherà fuori casa con il Lecce. Le Under 16 e 15 giocheranno invece al ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano contro l’Empoli.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

FROSINONE – NAPOLI

Sabato 14  marzo alle ore 15.00 presso stadio ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18

RIPOSO

UNDER 17

LECCE – FROSINONE 

Domenica 15 marzo alle ore 11.00 presso stadio ‘Kick Off’, Cavallino (LE)

UNDER 16

FROSINONE – EMPOLI

Domenica 15 marzo alle ore 14.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 15

FROSINONE – EMPOLI

Domenica 15 marzo alle ore 12.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 14 ELITE

TIRRENO SANSA – FROSINONE

Sabato 14 marzo alle ore 14.30 presso stadio ‘Barbieri Bruno Scalabrini’, Valmelaina (RM)

