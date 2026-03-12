SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. La Primavera, gioca sabato alle 15 in casa contro il Napoli. L’Under 18 riposa e l’Under 17 giocherà fuori casa con il Lecce. Le Under 16 e 15 giocheranno invece al ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano contro l’Empoli.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – NAPOLI
Sabato 14 marzo alle ore 15.00 presso stadio ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
RIPOSO
UNDER 17
LECCE – FROSINONE
Domenica 15 marzo alle ore 11.00 presso stadio ‘Kick Off’, Cavallino (LE)
UNDER 16
FROSINONE – EMPOLI
Domenica 15 marzo alle ore 14.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 15
FROSINONE – EMPOLI
Domenica 15 marzo alle ore 12.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 14 ELITE
TIRRENO SANSA – FROSINONE
Sabato 14 marzo alle ore 14.30 presso stadio ‘Barbieri Bruno Scalabrini’, Valmelaina (RM)