 SETTORE GIOVANILE, L’ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON

Under 17: Frosinone – Lazio 3-1



Al termine di una stagione caratterizzata da alti e bassi, il Frosinone chiude la regular season nel migliore dei modi, superando la Lazio con un convincente 3-1. Una prestazione di carattere e qualità che consente ai giallazzurri di salire a quota 25 punti, consolidando il decimo posto in classifica.

I ragazzi di mister Lucidi scendono in campo con il giusto atteggiamento, prendendo subito in mano il pallino del gioco e mettendo in difficoltà la formazione di Procopio. Il predominio territoriale viene premiato al 18’: Coluzzi, inserendosi con i tempi giusti, trova lo spazio per colpire e porta avanti i padroni di casa. La reazione della Lazio non si fa attendere e al 29’ è Margheri a ristabilire l’equilibrio con un preciso diagonale che non lascia scampo a Giora. Le due squadre vanno così al riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa il Frosinone torna in campo con rinnovata determinazione, deciso a portare a casa i tre punti. Dopo una lunga fase di pressione, al 29’ arriva la nuova svolta del match: Conti anticipa l’avversario a centrocampo, conduce palla fino al limite dell’area e serve Luzi sulla corsia mancina. Il suo cross teso viene rimpallato, ma la sfera torna sui piedi dello stesso Conti che, di sinistro, calcia con precisione all’angolino basso siglando il 2-1. Nel finale, con la Lazio protesa in avanti alla ricerca del pareggio, i giallazzurri colpiscono ancora: al 45’, sugli sviluppi di un’azione ben costruita, è Carpentieri a chiudere i conti con un diagonale vincente che vale il definitivo 3-1.

Frosinone – Giora, Mirenzi, Oberti, Menghini, Reali, Pierguidi, Castellani (20’st Conti), Coluzzi (20’st Metaj), Carpentieri, Danieli (32’pt Serapiglia), Luzi (42’st Di Battista). A disposizione: Ramogida, Boccanera, Millozzi, Binoshaj, Cimaglia. Allenatore: Lucidi

Lazio – Russi, Margheri, Calvani, Di Claudio (34′ Di Marzio), Macerata (12′ Buonafede), Ciucci, Morelli (34′ Romanelli), De Cortes (45′ Cerroni), Polinari (12′ Lombardi), Callarà, Zangari (12′ De Angelis). A disposizione: Fantasia, Noto, De Fraia Allenatore: Procopio

Marcatori: Coluzzi 11’pt (F), Margheri 29’pt (L), Conti 29’st (F), Carpentieri 45’st (F)

Arbitro: Elia di Ostia Lido

Assistenti: Cirillo di Roma e D’Andrea di Viterbo

Ammoniti: Serapiglia, Boccanera, Zangari, Ciucci, Pierguidi

Classifica: Roma 55, Empoli 52, Napoli 48, Fiorentina 44, Lazio 44, Bari 33, Palermo 33, Lecce 31, Salernitana 27, Frosinone 25, Catanzaro 19, Cosenza 17, Juve Stabia 8.

Under 16: Napoli – Frosinone 3-0

Termina con una sconfitta amara la regular season per il Frosinone. Al centro sportivo di Cercola, i giallazzurri cedono 3-0 al Napoli in uno scontro diretto fondamentale per l’accesso alla fase finale. Un risultato che condanna i ragazzi di mister Centioni, superati in classifica proprio dagli azzurrini, che conquistano così il pass per la post-season ma che non macchia il percorso dei giallazzurri fatto in questa stagione. Parte forte il Napoli che già al 7’ costruisce una ghiotta occasione in contropiede: Mane lancia Pengue in profondità, palla messa al centro per Riccio che, da ottima posizione, calcia alto. Il Frosinone prova a rispondere, ma al 25’ sono i padroni di casa a sbloccare la gara: punizione dalla trequarti di Postiglione e Branchizio, ben appostato sul secondo palo, incorna in rete per l’1-0. Il raddoppio arriva al 32’: cambio di gioco da destra a sinistra, Riccio si inserisce e colpisce di testa. Una conclusione non irresistibile, ma che sorprende il portiere giallazzurro all’angolino. Il primo tempo si chiude con i ciociari sotto di due reti. In avvio di ripresa, al 12’ un contropiede ben orchestrato da Mane libera Pengue sulla destra, cross teso per Riccio che però alza troppo la mira. La reazione ciociara non basta però a ribaltare l’inerzia del match. La girandola di cambi non modifica l’andamento della gara: entrano Lepre, Di Tella, Liccardo tra i padroni di casa, mentre tra le fila giallazzurre cresce il nervosismo. Fioccano i cartellini: ammoniti Anzidei, Mane, Eulisi e Russo, quest’ultimo per proteste. Nel finale succede di tutto: al 42’ Esposito viene espulso a gioco fermo, lasciando il Frosinone in dieci. E al 44’, in pieno recupero, il Napoli chiude definitivamente i conti: palla messa al centro e Di Tella, ben posizionato in area, firma il 3-0.

Napoli – Amendola, Zappalà, Palma, Lanese, Natale (39’st Liccardo), Branchizio, Pengue, Russo, Mane (32’st Di Tella), Riccio, Postiglione (14’st Lepre). A disposizione: Merone, Raia, Chiaiese, Barretta, Rescigno, Coppola. Allenatore: Liguori

Frosinone – Scordari, Trulli (39’st Danieli), Maggiora (39’st Frani), Anzidei (16’st Silvestri), Riggi (39’st Crescimbeni), Agostini (16’st Francia), Bonanno, Esposito, Eulisi, Pugliatti, Taddei (1’st Giurdanella). A disposizione: Lombardo, Marchetti, Barboni. Allenatore: Centioni

Marcatori: Branchizio 25’pt, Postiglione 31’pt, 44’st

Arbitro: Aurillia di Torre del Greco

Assistenti: Pisani e Santoriello di Nocera Inferiore

Espulsi: Esposito al 41’st

Ammoniti: Anzidei, Eulisi, Postiglione, Mane

Classifica: Empoli 57, Roma 52, Lazio 47, Fiorentina 44, Napoli 41, Frosinone 37, Palermo 34, Bari 29, Lecce 27, Salernitana 22, Catanzaro 20, Juve Stabia 12, Cosenza 12

Under 15: Napoli – Frosinone 1-2

Si chiude con una vittoria di prestigio la regular season del Frosinone, che al termine di una gara combattuta supera 2-1 il Napoli tra le mura amiche. Una prestazione generosa e orgogliosa quella della squadra di Durante, che però non basta per accedere ai playoff: per soli due punti, a spuntarla è la Salernitana. Dopo una fase iniziale di studio, è il Napoli a rendersi pericoloso al 12’ con De Crescenzo che, dopo una respinta della difesa ciociara, calcia alto sopra la traversa. Risponde il Frosinone al 15’ con Fargnoli che in area calcia a botta sicura e Gallinaro si supera respingendo in due tempi. Il Napoli torna a farsi vivo al 17’ con una doppia chance per Lombardo: prima il tiro col sinistro viene rimpallato, poi ci riprova col destro ma la palla sfila di poco a lato. Al 34’, i padroni di casa trovano il vantaggio con Petriccione, abile a finalizzare un’azione corale su assist di Schiattarella, battendo Amato sul secondo palo. La risposta del Frosinone però è immediata: appena un minuto dopo, Monti fa da sponda per Fargnoli Andrea che trafigge Gallinaro con un sinistro preciso per l’1-1. La ripresa si apre con il Frosinone subito propositivo. All’8’, i ciociari passano in vantaggio trovando la rimonta: punizione dal limite dell’area battuta da Frara, sinistro secco che sorprende Gallinaro sul suo palo e fa esplodere di gioia la panchina giallazzurra. Nel finale il Napoli ci prova con Fattoruso dalla distanza, ma il suo tentativo termina alto. Concessi quattro minuti di recupero, che però non cambiano il verdetto del match.

Napoli – Gallinaro, Di Pietro (39′ Scerbo), Di Vico (12′ Botta), De Crescenzo (12′ Costabile), Piccolo, Cafasso, Schiattarella (27′ Farinelli), Carafa, Lombardo (12′ Imperiale), Petriccione, Amendola (12′ Fattoruso). A disposizione: De Fenza, Andreozzi, Rocco. Allenatore: Galizia

Frosinone – Amato, Frara, Polidori, V. Ferretti (27′ Tarquinia), Antonelli, Alfei (9′ Farina), A. Fargnoli, P. Fargnoli, Aversa, Monti (27′ Cappelli), Ingiugno (14′ Pacifico). A disposizione: Esposito, C. Ferretti, Sisillo, Minotti Allenatore: Durante

Marcatori: Petriccione 33’pt (N), Fargnoli 34’pt (F), Frara 7’st (F)

Arbitro: Ponticelli di Nocera Inferiore

Assistenti: Rescigno di Nocera Inferiore e Rea di Nocera Inferiore

Ammoniti Ingiugno, Aversa, Fargnoli, De Crescenzo

Classifica: Fiorentina 65, Roma 60, Napoli 46, Empoli 40, Salernitana 36, Frosinone 34, Lazio 32, Lecce 30, Bari 28, Palermo 26, Catanzaro 23, Juve Stabia 17, Cosenza 1