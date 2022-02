 SETTORE GIOVANILE, PROGRAMMA INFRASETTIMANALE

Turno infrasettimanale anche per alcune squadre giovanili del Frosinone.

L’under 17 scenderà in campo contro la Ternana, a Ferentino, nel recupero della 15ª giornata di campionato.

Anche l’under 13 giocherà in casa, a Ripi, contro il Napoli nell’8ª giornata.

UNDER 17 – 15ª giornata

Mercoledì 16 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ternana

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite

Riposo

UNDER 14 pro

Riposo

UNDER 13 Pro – 8ª giornata

Mercoledì 16 febbraio alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Napoli

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio