SPEZIA – FROSINONE 0-2
Spezia – Radunovic, Ruggero, Bellemo (dal 64′ Vignali), Sernicola (dal 63′ Comotto), Aurelio, Hristov (dal 46′ Mateju), Romano, Adamo, Skjellerup, Bonfanti, Vlahovic (dal 59′ Artistico). A disposizione: Mascardi, Loria, Nagy, Beruatto, Conte, Bertoncini. Allenatore: Donadoni
Frosinone – Palmisani, Oyono A., Cittadini (Dal 59′ Gelli J.), Calvani, Bracaglia (dal 90′ Corrado), Caló(dal 73′ Kone), Koutsoupias, Cichella Ghedjemis, Raimondo (dal 73′ Zilli), Kvernadze (Dal 91′ Fiori). A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Grosso, Oyono J., Fini, Vergani. Allenatore: Alvini
Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila
Assistenti: Alessio Berti della sezione di Prato e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino
Quarto uomo: Gianmarco Vailati della sezione di Crema
Var: Antonio Giua della sezione di Olbia
Avar: Emanuele Prenna della sezione di Molfetta
Totale spettatori: 8.338 Ospiti: 146
Ammoniti: 32′ Calò, 36′ Romano, 48′ Ruggero, 77′ Adamo, 86′ Comotto, 87′ Kone
Marcatori: 37′ Kevernadze, 56′ Ghedjemis