 SPONSOR MATCH, I PARTNER GIALLAZZURRI IN CAMPO AL ‘BENITO STIRPE’

Una sfida bella e coinvolgente allo stadio ‘Benito Stirpe’ con protagonisti i partner della stagione 2024/2025 del Frosinone Calcio. Lo ‘Sponsor Match’ ha visto partecipare oltre 40 aziende che hanno risposto all’invito per questa partita speciale, un’opportunità unica per unire il business e sport in un’atmosfera di totale divertimento.

Due squadre (gialla e nera) e due tempi da 30’ ciascuno con l’opportunità unica di calcare il prestigioso manto dello ‘Stirpe’. Calcio e non solo, perchè l’evento si è rivelato un’occasione imperdibile per fare networking, scambiare idee e costruire nuove opportunità di business tra le aziende locali e quelle nazionali che hanno affiancato con grande impegno il Frosinone Calcio in questa stagione sportiva. Questo incontro ha sottolineato l’importanza dei rapporti di partnership, non solo in ambito calcistico, ma anche in un contesto sempre più interconnesso e dinamico.

Con l’obiettivo di rendere ogni stagione sempre più coinvolgente, il Frosinone Calcio con eventi come questo vuole confermarsi un polo di aggregazione per tutte le imprese che condividono il sogno di crescere insieme.