SUDTIROL – FROSINONE 1-3
Sudtirol – Frosinone 1-3
Sudtirol – Adamonis, Masiello (Dal 75′ Bordon), Zedadka, Pecorino, Casiraghi, Tronchin (Dal 79′ Verdi), Tait (Dal 76′ Crnigoj) , Davi, Merkaj (Dall’88’ Tonin) , Veseli, El Kaouakibi (Dal 46′ Frigerio). A disposizione: Borra, Theiner, Mancini, Martini, Sabatini, Pietrangeli, Brik. Allenatore: Castori
Frosinone – Palmisani, Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia, Caló (Dal 92′ Gelli J.), Koutsoupias, Gelli F. (Dal 46′ Cichella), Fini (Dal 69′ Ghedjemis), Raimondo (Dall’80’ Zilli), Kvernadze (Dal 46′ Fiori). A disposizione: Lolic, Pisseri, Corrado, Oyono J., Masciangelo, Vergani, Barcella. Allenatore: Alvini
Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forli
Assistenti: Fabiano Preti della sezione di Mantova e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria
Quarto uomo: Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato
Var: Niccolò Baroni della sezione di Firenze
Avar: Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo
Totale spettatori: 3.666 Ospiti: 133
Ammoniti: 30′ Bracaglia, 38′ Kevernadze, 40′ Pecorino, 46′ Gelli F., 50′ Monterisi, 62′ Calò, 89′ Koutsoupias, 95′ Bordon
Marcatori: 7′ Raimondo, 60′ Pecorino, 68′ Calò, 85′ Ghedjemis