 SUDTIROL – FROSINONE, ARIBITRA IL SIGNOR MARCO PICCININI

Sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Sudtirol – Frosinone, gara valida per la 32.a giornata del campionato di Serie BKT in programma domenica 22 marzo 2026 (ore 15.00) allo stadio Stadio Druso di Bolzano. Gli assistenti designati saranno Fabiano Preti della sezione di Mantova e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria. Il Quarto uomo sarà il signor Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Al Var il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, Avar il signor Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.