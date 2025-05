 SUPERCOPPA PRIMAVERA 2, PARMA – FROSINONE 2-4 (dcr)

Parma – Astaldi, Mena, D’Intino, Conde, Terrnava (dal 1’st Konate), Drobnic, Nardozi (dal 19’st Vranici), Tigani (dal 7’st Gemello), Raballo (dal 19’st Bal), Ciardi, Cardinali. A Disposizione: Moretta, Fatu, Pajsar, Cozzolino, Castaldo, Marchesini, Mengoni, Sartori. Allenatore: Corrent

Frosinone – Minicangeli, Luchetti (dal 33′ Vaccà), Hegelund, Cichella, Pelosi, Shkambaj, Ndow (dal 14’st Molignano), Cichero, Grosso, Barcella Schietroma (dal 14’st Befani). A Disposizione: Dosso, Diallo, Cellupica, Carfagna, Antonellis, Marchese, Borgia, Vaccà, Fiorito, Baptista. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Nicolò Dorillo

Assistenti: Alberto Callovi e Domenico Palermo

Quarto Uomo: Andrea Zoppi

Marcatori: 30’pt Schietroma, 19’st Gemello, 29′ Cardinali, 41’st Shkambaj

Ammoniti: 31’pt Ciardi, 45’pt Ndow, 5’st Mena, 16’st Molignano

Firenze – Al campo “Enzo Bearzot” del centro tecnico di Coverciano, il Frosinone affronta il Parma nella finale di Supercoppa. La compagine ciociara parte bene nei primi minuti di gioco, mantenendo una pressione costante nell’area avversaria. Al diciannovesimo, il Parma commette una sbavatura difensiva che lascia spazio a Cardinali: dal limite calcia di destro, ma Minicangeli è bravo a deviare in angolo con la mano destra. Il Frosinone non si fa intimidire e, dopo appena due minuti, arriva una grande occasione per Cichella: servito di tacco da Cichero, scarica un destro insidioso, bloccato da Astaldi. Al ventottesimo, serpentina in area di Grosso che, dopo aver seminato gli avversari, calcia di destro verso la porta, ma Astaldi compie una prodezza e devia in angolo. Al trentesimo arriva la svolta: Schietroma, dalla fascia destra, salta due avversari, si accentra e con il sinistro trova un angolo imparabile per l’estremo difensore parmigiano, che può solo guardare il pallone entrare in rete per lo 0-1. Il Frosinone non abbassa l’intensità e pochi minuti dopo sfiora il raddoppio con Grosso, che dal limite calcia un fendente che sfiora il palo sinistro. A due minuti dalla fine della prima frazione, grande occasione per il Parma: Mena, liberato dai compagni, calcia di destro, ma il pallone sfila sul fondo. Si chiude così il primo tempo sul punteggio di 0-1 per il Frosinone.

La ripresa si apre con un match giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Il Parma sfiora il pareggio con una traversa colpita da Ciardi, autore di un ottimo colpo di testa. La partita cambia volto al ventunesimo: Gemello, di testa, batte Minicangeli e firma il gol dell’1-1. Il Frosinone soffre e concede spazio al Parma, che in più occasioni va vicino al raddoppio. Al ventinovesimo, arriva il sorpasso: Cardinali, lasciato solo dal compagno, trafigge il portiere ciociaro con un preciso destro. Sembra finita, ma a quattro minuti dalla fine arriva il pareggio del Frosinone con il capitano Shkambaj: uno-due in area con Cichero e destro secco che batte il portiere del Parma. La sfida termina 2-2 e si va ai calci di rigore. Minicangeli si esalta e para due tiri. Il rigore decisivo lo calcia Cichero: spiazza Astaldi e regala la coppa al Frosinone.