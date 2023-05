UNDER 16, APPLAUSI FROSINONE E ACCESSO ALLE FASI FINALI! CURZI DOMA IL LECCE

FROSINONE: Marini, De Filippis (dal 20’ st Riccone), Cazora, Belloni, Caliandro, Curzi (dal 12’ st Fiorito), Buonpane (dal 30’ st Marsili), Diodati, Belli, Molignano (dal 12’ st Ruggiero), Tocci.

A disposizione: Di Giosia, Tiberi, Eulisi, Bottoni, Bisogno.

Allenatore: Mancone

LECCE: Cadar, Lombardi (dal 24’ st Attanasio), Leone (dal 9’ st De Filippis), Ricercato, Mutisi (dal 36’ st De Oliveira), Arsena, Paglialunga (dal 9’ st Spinelli), Zanotel (dal 9’ st De Paolis), Caselli (dal 36’ st Portaccio), Leo, Di Pasquale (dal 24’ st Ria Nzuzi).

A disposizione: Ferilli, Dell’Anna.

Allenatore: Marrocco.

Arbitro: Sig. Arrone della sezione di Roma 1; assistenti: Sigg. Spoletini della sezione di Rieti e D’Alessandris della sezione di Frosinone.

Marcatori: 22’ pt Curzi (F).

Note: ammoniti: Diodati (F), Spinelli (L), Di Pasquale (L); espulsi: Cadar (L); recupero: 1’ pt e 5’ st.

CEPRANO – Un super Frosinone supera di misura il Lecce ed accede alle fasi finali.

I canarini, dopo aver terminato al 3º posto la regular season del campionato under 16 accede ai playoff e pesca il Lecce di mister Marrocco.

Avversari già incontrati con uno score che va a favore dei padroni di casa vista la vittoria per 1-0 dell’andata e il netto 3-0 del ritorno.

I giallazzurri scendono in campo compatti e ordinati subendo poco.

Il match si sblocca a metà del primo tempo grazie alla marcatura di Curzi.

Il gol del numero 6 basta e avanza alla banda di mister Mancone per portare a casa il risultato e per aggiudicarsi l’accesso alle fasi finali.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio