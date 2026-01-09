UNDER 16 E UNDER 15, LE PAROLE DEI TECNICI

Inizia il nuovo anno e riprendono i campionati nazionali giovanili. Tornano in campo l’Under 15 e l’Under 16, che daranno il via al girone di ritorno nella sfida contro la Fiorentina, in programma domenica allo Stadio “Tintisona” di Paliano alle ore 11 (Under 15) e 13.30 (Under 16).

A fare il punto, a pochi giorni dal ritorno in campo, i due tecnici Fabrizio Durante (Under 16) e Alessandro Burtini (Under 15).

FABRIZIO DURANTE

Che sensazioni ci sono alla vigilia dell’inizio del girone di ritorno e che bilancio fai del girone d’andata?

“Potevamo fare molto meglio nel girone d’andata ed è quello che speriamo di fare nel girone di ritorno. Iniziamo il girone con la squadra più forte del campionato”.

All’andata arrivò una sconfitta.

“Ci fu differenza, è anche vero che noi non possiamo competere con la Fiorentina. Dobbiamo essere realisti e non perdere il nostro punto di vista: il nostro obiettivo è quello di far crescere ogni ragazzo, cercando di portarne il più possibile in Primavera”.

Hai detto che l’obiettivo è la crescita dei ragazzi. A questo proposito, hai visto dei giocatori che rispetto all’inizio della stagione hanno avuto un miglioramento?

“Non voglio fare nomi. Qualche ragazzo può sembrare pronto, qualcun altro invece bisogna aspettarlo. Se avvengono certi cambiamenti, a volte strutturali, a volte tecnici, potremmo ritrovarci profili importanti. Adesso sono immaturi, prima o poi cresceranno. Questo è il mio lavoro: trovare determinati profili e farli crescere il più possibile”.

Contro la Fiorentina che partita ti aspetti e, memori della sconfitta d’andata, quali errori bisogna evitare?

“Ad oggi incontriamo la squadra più forte. Lo scorso anno fu finalista e oggi affrontiamo la stessa squadra, ma rinforzata. È una formazione molto difficile da affrontare, con pochissimi punti deboli, quasi nessuno. Dovremo sbagliare il meno possibile e correre più di loro”.

Qual è l’obiettivo per il 2026?

“Sempre lo stesso. Il Frosinone ha un obiettivo unico ed è quello di migliorare i ragazzi, prepararli per categorie più importanti. Non sono due punti in più a fare la differenza. L’obiettivo è portare più giocatori pronti ad affrontare la categoria superiore: questo è il nostro traguardo, che non è solo tecnico, ma anche morale”.

ALESSANDRO BURTINI

Il girone d’andata è partito con una bella prova a Firenze, poi una flessione nella parte centrale e infine una ripresa nel finale. Che bilancio fai di questa andata?

“Con gli ultimi risultati positivi, dalla Juve Stabia in poi, personalmente traggo un bilancio positivo. Non tanto dal punto di vista dei risultati, quanto per la crescita dei ragazzi, la consapevolezza e l’approccio al campionato con una testa diversa rispetto all’inizio. Nella fase finale ci siamo trovati ad affrontare squadre simili a noi. Abbiamo avuto un girone d’andata in cui le prime partite erano difficili e, per chi affronta per la prima volta un campionato Nazionale, è stato tosto”.

Nove punti che possono sembrare pochi, ma dietro c’è un enorme lavoro. Tra i traguardi, anche la convocazione al raduno federale di Cretara e Mastrogiovanni.

“In tanti mi chiedono: ‘Come fate ad avere solo 9 punti?’. Questa è una squadra che qualche punto in più avrebbe potuto averlo per quanto dimostrato sul campo. La crescita dei ragazzi è stata esponenziale e un’altra grande soddisfazione è arrivata con la convocazione in Nazionale di Cretara e Mastrogiovanni. Il vero risultato, per me come allenatore e per la società, è vedere la crescita dei giocatori. Mi auguro che gran parte di loro possa fare l’Under 16 e confrontarsi in un campionato Nazionale: è lì la vera crescita, a mio parere. I veri punti per un allenatore sono questi”.

Si riparte dalla Fiorentina. Che partita ti aspetti e quali sono gli obiettivi per questo 2026?

“La Fiorentina è una squadra forte e importante, e lo dimostra anche la classifica. I nostri giocatori affronteranno la sfida con la consapevolezza di potersela giocare con tutti. A fine dicembre, contro la Roma a Trigoria, abbiamo perso 1-0 giocando comunque la partita. Mi aspetto un girone di ritorno più positivo rispetto all’andata proprio perché ho notato una crescita. Miglioreranno, giustamente, anche le altre squadre. I nuovi innesti della sessione invernale daranno il loro contributo e mi aspetto solo che questi ragazzi possano migliorare sempre di più e che, a fine stagione, gran parte di loro rimanga al Frosinone”.