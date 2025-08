 UNDER 17, 16, 15: UFFICIALI I CALENDARI DELLA STAGIONE 2025–2026

Tramite un comunicato ufficiale, la FIGC SGS ha reso noti i calendari della stagione 2025–2026 per le categorie Under 17, Under 16 e Under 15.

I classe 2009 (Under 17) debutteranno in casa il prossimo 31 agosto contro la Fiorentina. Sempre i toscani saranno i primi avversari dei giallazzurri anche per Under 16 e Under 15, con gara in programma al Viola Park il 14 settembre.

Di seguito i calendari completi:

https://www.figc.it/media/277123/calendari-under-17-serie-a-e-b-2025-26.pdf (Under 17)

https://www.figc.it/media/277124/calendari-under-16-serie-a-e-b-2025-26.pdf (Under 16)

https://www.figc.it/media/277125/calendari-under-15-serie-a-e-b-2025-26.pdf (Under 15)