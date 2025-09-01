UNDER 17, FROSINONE – FIORENTINA 0-2

Frosinone – Lombardo, Adducci (Dal 11’st Crescimbeni), D’Intino (Dal 22’st Casagrande), Grande (Dal 11’st Valente), Anzidei, Agostini (Dal 22’st Bernardini), Ndao (Dal 1’st Trulli), Taddei, Castroreale (dal 22’st Silvestri), Cimaglia (Dal 1’st Di Battista), Giurdanella (Dal 33’st Barboni). A disposizione: Scordari. Allenatore: Pica

Fiorentina – Pinzani, Scarpelli, Giannoni (dal 25’st Palloni), Varesis (dal 35’st Innocenti), Tosti, Ceccarini, Persico (dal 35’st Clemente), Bianchini (dal 25’st Bernamonte), Nwagwu (dal 35’st Luka), Chiti (dal 15’st Clarizia), Del Giudice. A disposizione: Tafi, Barbone, Abrignani. Allenatore: Guberti

Marcatori: Chiti 4’pt, Nwagwu 17’pt

Arbitro: Vicalvi della sezione di Frosinone

Assistenti: Elisino della sezione di Ostia Lido e Calce della sezione di Cassino

Ammoniti: Cimaglia, Ceccarini, Tosti, Giurdanella, Bernardini, Scarpelli

Il Frosinone si arrende alla qualità della Fiorentina nel debutto in campionato. La formazione guidata dal neo tecnico Fabio Pica viene sconfitta 2-0 a San Giovanni Incarico, la nuova casa dei classe 2009. Gioco, voglia di attaccare e un pressing asfissiante: fattori che non sono bastati ai ciociari per strappare un risultato positivo contro una compagine di tutto rispetto. Gli ospiti partono con una marcia in più, al contrario dei giallazzurri che soffrono le avanzate toscane. Dopo appena 4’ dal fischio d’inizio, la Fiorentina passa in vantaggio: un batti e ribatti in area favorisce l’attaccante Chiti che, ritrovandosi la sfera tra i piedi a pochi passi dalla porta, scaraventa un gran sinistro che beffa Lombardo portando il risultato sullo 0-1. I padroni di casa cercano di non abbassare la guardia, provano ad imprimere la loro filosofia positiva e rivolta all’attacco, ma la compagine di mister Guberti sa difendersi compatta. Gli spunti di Cimaglia e Giurdanella non bastano al Frosinone per poter riacciuffare il risultato, tanto che al 17’ va sotto di due. Fatale una palla persa a centrocampo con la Fiorentina che lancia un contropiede micidiale trasformato nel migliore dei modi dal centravanti Nwagwu. Nella ripresa il Frosinone spinge sull’acceleratore aumentando i giri del motore. Il caldo si fa sentire al “Di Santo”, ma le gambe girano bene ai ragazzi di Pica che mettono in seria difficoltà la squadra ospite. I cambi portano una ventata d’aria fresca e dai piedi di Barboni, Taddei e Casagrande i padroni di casa vanno vicino al pareggio: ciò che è mancata è la convinzione sotto porta. Nel finale anche capitan Anzidei sfiora il gol che potrebbe riaprire i giochi. Davanti al portiere, il difensore con la 5 sulle spalle calcia a botta sicura concludendo centrale e con Pinzani che scaraventa il pericolo. Termina così la prima di campionato che, nonostante il risultato negativo, ha lasciato dei segnali positivi in vista dei prossimi delicati impegni.

“E’ stata una partita impegnativa – commenta il tecnico Pica – giocata con un gran caldo che ha influito sulla prestazione globale dei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati meno brillanti contro un avversario forte di cui devo fare solamente i complimenti. E’ stata sicuramente un’altra partita nel secondo tempo, dove ho visto un Frosinone che piace a me. I ragazzi hanno corso, lottato, guadagnato campo come piace a me. Sicuramente sono stati imprecisi nella conclusione sotto porta ma hanno dato indicazioni molto positive. In settimana lavoreremo per migliorare quelle cose che oggi sono andate meno bene cercando di farci trovare pronti nei prossimi delicati impegni”. Under 17 che tornerà in campo domenica prossima in trasferta contro la Roma.