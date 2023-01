 UNDER 17, SUPER FROSINONE! SALERNITANA SCONFITTA 4-0

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino (dal 39′ st Di Cristofaro), Bianchi, Orlandi, Pelosi, Iachini (dal 21′ st De Rita), Schietroma (dal 37′ st Shakambaj), Silvestri (dal 37′ st Ambrosini), Mezsargs, Centra, Bauco (dal 23′ st Rizzo)

A disposizione: Grasso, Rizzo, Fiorletta.

Allenatore: La Bella.

SALERNITANA: Ricci, Mundula (dal 1′ st Manuzzi), Buonocore (dal 1′ st Fisio), Troise, Coppola (dal 37′ st Angellotti), Vaccaro, Argento (dal 37′ st Iorio), Trombetta (dal 1′ st Zerillo), Del Piano (dal 1′ st Galdo), Verde (dal 27′ st Casile), Barretta.

A disposizione: Vigna, Paudice.

Allenatore: De Santis.

Marcatori: 1′ pt Bauco (F), 25′ st e 37′ st Schietroma (F), 30′ st Centra (F).



Arbitro: Sig. Giudice della sezione di Frosinone; assistenti: Sigg. Dattino e Sicinti della sezione di Roma 1.

Note: ammoniti: Barretta (S).

CEPRANO – Il Frosinone porta a casa 3 punti dopo diverse partite senza vittorie. I canarini guidati da mister La Bella hanno rifilato un poker alla Salernitana mantenendo così la 5ª posizione in classifica a -1 dal Benevento quarto classificato.

Pronti, via e i canarini vanno subito in vantaggio dopo con Bauco che batte Ricci e fa esultare i suoi.

La goleada arriva però nella ripresa, la Salernitana cala fisicamente e il Frosinone ne approfitta andando in gol due volte con Schietroma e con Centra per il 4-0 definitivo.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio