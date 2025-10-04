VENEZIA – FROSINONE 3-0

Venezia – Frosinone 3-0

Venezia –Stankovic. Schingtienne, Korac, Sverko (dal 64′ Sidibé), Compagnon (dal 72′ Haps), Doumbia (Dal 46′ Lella), Busio (dal 82’Bohinen), Kike Perez, Bjarkason. Yeboah, Adorante (Dal 46’Casas). A disposizione: Plizzari, Fila, Venturi, Hainaut, Sagrado, Svoboda, Pietrelli. Allenatore: Stroppa

Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia, Koutsoupias, Caló (Dal 63′ Cichella), Kone (dal 46′ Grosso), Ghedjemis (dal 82′ Raychev), Raimondo (dal 63′ Vergani), Masciangelo (Dal 56′ Zilli). A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, Gelli J., Oyono J., Ndow, Dixon. Allenatore: Alvini

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Francesco Cortese della sezione di Palermo

Quarto uomo:  Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

Var: Manuel Volpi della sezione di Arezzo

Avar: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

Totale spettatori: 7.526 Ospiti: 226

Ammoniti: 15′ Palmisani, 32’Kone, 35′ Sverko, 41′ Busio, 70′ Monterisi, 70′ Casas, 84′ Cichella

Marcatori: 3′ Compagnon, 16′ Yeboah, 53′ Casas

