Venezia – Frosinone 3-0
Venezia –Stankovic. Schingtienne, Korac, Sverko (dal 64′ Sidibé), Compagnon (dal 72′ Haps), Doumbia (Dal 46′ Lella), Busio (dal 82’Bohinen), Kike Perez, Bjarkason. Yeboah, Adorante (Dal 46’Casas). A disposizione: Plizzari, Fila, Venturi, Hainaut, Sagrado, Svoboda, Pietrelli. Allenatore: Stroppa
Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia, Koutsoupias, Caló (Dal 63′ Cichella), Kone (dal 46′ Grosso), Ghedjemis (dal 82′ Raychev), Raimondo (dal 63′ Vergani), Masciangelo (Dal 56′ Zilli). A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, Gelli J., Oyono J., Ndow, Dixon. Allenatore: Alvini
Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata
Assistenti: Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Francesco Cortese della sezione di Palermo
Quarto uomo: Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo
Var: Manuel Volpi della sezione di Arezzo
Avar: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia
Totale spettatori: 7.526 Ospiti: 226
Ammoniti: 15′ Palmisani, 32’Kone, 35′ Sverko, 41′ Busio, 70′ Monterisi, 70′ Casas, 84′ Cichella
Marcatori: 3′ Compagnon, 16′ Yeboah, 53′ Casas